नई दिल्ली : छुट्टी के बाद और छंटनी होने वाली है. तकनीकी फर्मों के नेतृत्व में कई कंपनियां जनवरी से कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही हैं. अमेरिका में श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार छंटनी और छुट्टी के लिए ( New financial year layoffs ) जनवरी सबसे प्रमुख महीना है. सलाहकार फर्म फॉरेस्टर रिसर्च के उपाध्यक्ष व प्रमुख विश्लेषक जे.पी. गौंडर के अनुसार बिजनेस लीडर्स 2023 में सफलता के लिए अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करना चाहते हैं. एक अच्छी शर्त यह है कि जिन तकनीकी कंपनियों ने अभी तक कर्मचारियों को नहीं रखा है, वे सावधानी से विचार कर रहे हैं कि ऐसा करना है या नहीं.

जे.पी. गौंडर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया, अगले कुछ हफ्तों में और छंटनी देखना ( layoffs in new financial year ) आश्चर्यजनक नहीं होगा. कई कंपनियों के लिए दिसंबर वित्तीय वर्ष के अंत का प्रतीक है, जो जनवरी को संगठनात्मक पुनर्गठन और समायोजन के लिए एक आदर्श महीना बनाता है. गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सोलोमन ने कर्मचारियों को आगाह किया है कि नए साल में नौकरियों में कटौती हो रही है और कर्मचारियों की संख्या में कमी जनवरी के पहले पखवाड़े में होगी.

द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार निवेश बैंक के सीईओ ने साल के अंत में अपने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि अगले कुछ हफ्तों में बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू हो जाएगी. सोलोमन ने कहा, हम सावधानीपूर्वक समीक्षा कर रहे हैं और चर्चा अभी भी चल रही है, हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी की पहली छमाही में हमारे कर्मचारियों की संख्या में कमी आएगी. गूगल और अमेजन 2023 की शुरुआत में हजारों कर्मचारियों की छंटनी करने वाले हैं.

गूगल पहले से ही गूगल समीक्षा और विकास नामक अपनी प्रदर्शन रेटिंग प्रणाली के साथ कर्मचारियों का मूल्यांकन कर रहा है. नई प्रणाली के तहत गूगल से पूर्णकालिक कर्मचारियों के लगभग 6 प्रतिशत की छंटनी की उम्मीद है. द इंफॉर्मेशन के अनुसार, नई प्रणाली के तहत प्रबंधकों को 6 प्रतिशत कर्मचारियों, या मोटे तौर पर 10,000 लोगों को व्यवसाय के लिए उनके प्रभाव के संदर्भ में कम प्रदर्शन करने वालों के रूप में वगीर्कृत करने के लिए कहा गया है. कुछ गूगल कर्मचारी हाल के प्रबंधन निर्णयों की व्याख्या चेतावनी संकेत के रूप में कर रहे हैं कि कंपनी व्यापक छंटनी की योजना बना रही है. (आईएएनएस)

