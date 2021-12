गरियाबंद : गरियाबंद में नक्सलियों ने उत्पात (Naxalite violence in Gariaband) मचाया है. यहां सिंचाई विभाग वाहनों को आग के हवाले नक्सलियों (Naxalites set fire to vehicles in Gariaband) ने किया है. कुल 5 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले किया गया है. अमलीपद थाना क्षेत्र का यह मामला है. शाम 6 बजे हथियारबंद नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है. निर्माण स्थल की देख रेख करने वाला मुंशी नदारद है.

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों ने मचाया उत्पात

सिंचाई विभाग की मशीनों को लगाई आग

मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने अमलीपदर थानाक्षेत्र के पीपलखूंटा गांव के पास टैंक निर्माण में लगे वाहनों को आग के हवाले कर दिया है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. नक्सलियों ने जिन वाहनों को आग लगाई है. उसमें चैन माउंटेन, 2 एजाक्स मशीन और ट्रैक्टर शामिल है. सभी मशीनें सिंचाई विभाग के ठेकेदार की बताई जा रही है.

पुलिस ने घटना की पुष्टि नहीं की

जिससे टैंक का निर्माण किया जा रहा था. घटना की जानकारी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी दी गई है. वाहनों को जलाने की सूचना अभी-अभी मिलने की बात अधिकारियों ने कही है.हालांकि फिलहाल पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है. अमलीपदर थाना प्रभारी नवीन राजपूत ने ऐसी घटना की फौरी जानकारी मिलने की बात कही है. उन्होंने कहा कि फिलहाल घटना की पुष्टि नहीं हुई है. मगर सूचना मिलने की बात वह कह रहे हैं.

