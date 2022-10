नरसिंहपुर। एमपी के नरसिंहपुर जिले के ग्राम बरहटा में एक बाइक के मीटर में कांच के अंदर जहरीली नागिन बैठी थी. युवक बाइक से जब काम के लिए जाने लगा तो फुसकारने की आवाज आई. उसकी नजर जब स्पीड मीटर पर पड़ी तो वह हैरान रह गया और बाइक खड़ी करके राहत की सांस ली. जानकारी के बाद यहां सांप को देखने के लिए लोगो का हुजूम उमड़ पड़ा. अब इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.(Snake In Bike Speed Meter) (Narsinghpur motorcycle news) (Narsinghpur motorcycle Speed Meter Snake) (Narsinghpur snake appeared in bike) (snake showing in speedometer)

नरसिंहपुर में बाइक की स्पीड को नागिन ने किया कंट्रोल

गाड़ी के मीटर में दिखा सांप: जानकारी के अनुसार घटना ग्राम बरहटा के कालोनी मोहल्ला निवासी नजीर खान के घर की है. यहां रात में हीरो होंडा बाइक घर के बाहर खड़ी थी. जिसमें एक नागिन मीटर वाले कांच के अंदर चली गई. जब सुबह नजीर खान गाड़ी लेकर काम से जा रहा था तो गाड़ी में फुस्कारने की आवाज आ रही थी. उसने देखा कि गाड़ी में सांप के फुस्कारने जैसी आवाज आ रही है, लेकिन सांप कहीं नहीं दिख रहा. जब उसने ध्यान से देखा तो गाड़ी के मीटर वाले कांच के अंदर सांप कुंडली मारकर बैठा था. जिसे देख युवक को आश्चर्य हुआ और परिवार सहित अन्य लोगों को जानकारी दी. लोगों ने सांप को बाहर निकालने के प्रयास किए. बाइक के मीटर का कांच तोड़ने का प्रयास भी किया और धीरे से किसी तरह सांप को बाहर निकाला गया.