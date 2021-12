पीलीभीत : भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party-BJP) सांसद वरुण गांधी (MP Varun Gandhi) के बागी तेवर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से व्यापारियों के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. सांसद वरुण गांधी ने कहा कि तमाम अव्यवस्थाओं के चलते छोटे उत्पादक और दुकानदार काम-धंधा बंद करने को मजबूर हैं.

सांसद वरुण गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि भ्रष्टाचार, महंगाई और आर्थिक नीतिगत अव्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में छोटे उत्पादक और दुकानदार काम-धंधा बंद करने पर मजबूर हैं. अमेजन, वालमार्ट के बजाय अपने पड़ोस के छोटे दुकानदारों से खरीदारी करके इनका साथ दीजिए. वैश्विक मंदी के समय इन्होंने ही देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था.

सांसद वरुण गांधी की ट्वीट

सांसद वरुण गांधी बीते कुछ दिनों से लगातार अपनी सरकार के प्रति हमलावर नजर आ रहे हैं. पहले तो सांसद वरुण गांधी ने कृषि नीतियों में सुधार करने का ट्वीट (Tweet to improve agricultural policies) कर सरकार को घेरे में लिया. इसके बाद लखीमपुर में घटित घटना के बाद सांसद वरुण गांधी ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री पर कार्रवाई (action against Union Minister of State for Home) की मांग की.

ऐसे में एक बार फिर सांसद वरुण गांधी ने भ्रष्टाचार महंगाई और आर्थिक नीति के व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए छोटे उत्पादक और दुकानदारों का दर्द बयां किया है. आम जनों से अपील की है कि ऑनलाइन शॉपिंग करने की वजह अपने आस-पड़ोस के दुकानदारों से शॉपिंग करें.