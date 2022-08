वैशाली: बड़ी खबर हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के क्लब घाट (Suicide Attemt In Vaishali) से है. जहां आत्महत्या करने का प्रयास, जान बचाने की जद्दोजहद और फिर जबरदस्त हाई प्रोफाइल ड्रामे का लाइव वीडियो सामने आया है. यही नहीं शराब बंदी वाले बिहार (Liquor Ban In Bihar) में शराब के नशे में चूर व्यक्ति के कारनामे का वीडियो चौंकाने (Live Video Of Suicide) वाला है. वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति पुरानी गंडक पुल पर लटका हुआ है. जिसे देखकर क्लब घाट पर स्थित एसडीआरएस की टीम रेस्क्यू के लिए वोट निकालकर आगे बढ़ती है. इसी बीच पुल से लटका हुआ व्यक्ति नदी में कूद जाता है और फिर शुरू होता है हाई वोल्टेज ड्रामा.

देखें वीडियो.

रेस्क्यू टीम के साथ मारपीट: जब रेस्क्यू टीम शख्स को बचाने की कोशिश करती है तो वह शख्य टीम के साथ मारपीट करने लगता है. ऐसे में दो और बोट पर कुछ जवानों को भेजा जाता है. इसके बाद जवान शख्स के हाथ-पैर बांधकर नदी किनारे लेकर आते हैं. इसके बाद घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी जाती है. पुलिस उसे गिरफ्तार कर अपने साथ थाने लेकर आती है. घटना के बारे में बताया जा रहा कि क्लब घाट पर मौजूद कुछ लोग एक व्यक्ति को गंडक पुल पर लटके हुए देखते है. इसके बाद शोर मचाकर घटना की जानकारी SDRF को दी जाती है. सूचना मिलते ही उसे बचाने के लिए एक टीम गंडक नदी में नाव लेकर रवाना हो जाती है लेकिन इसी बीच वह नदी में कूद जाता है.

"यह बार-बार नदी में कूदने का प्रयास कर रहा था. इस वजह से हम लोग काफी इससे परेशान हुए हैं. वह कई बार नदी में दोबारा छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था. वह पूरे नशे में था. लोगों ने उसे पुत्नी गंडक पुल से लटकते हुए देखा. जिसके बाद हमारे जवान वोट लेकर रेस्क्यू करने के लिए गए तो वह जवानों को पैर से मारने लगा. फिर और वोट भेजे गए और किसी तरह नदी किनारे लाया गया. नशे में होने के कारण वह अपना नाम पता नहीं बता रहा है" -धुरेन्द्र सिंह, एसआई, एसडीआरएफ

शराब के नशे में चूर था शख्स: आत्महत्या की कोशिश करने वाला व्यक्ति शराब के नशे में चूर था. ऐसे में जब टीम उसे नदी से बाहर निकालने का प्रयास करती है तो वह उनके साथ गाली गलौज के साथ मारपीट करने लगता है. आखिरकार, जवान उसके दोनों हाथ-पैर बांधकर नदी किनारे लेकर आते हैं. नशे में चूर था वह कभी अपना नाम मुकेश तो कभी मनोज कुमार बता रहा था. साथ ही बार-बार नदी में कूदने का प्रयास कर रहा था. काफी मशक्कत के बाद उस व्यक्ति को काबू किया जा सका और घटना की जानकारी पुलिस को दी गयी.