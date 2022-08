पटना: राजधानी पटना के होटल मौर्य में शनिवार को दो दिवसीय चौथे अनूप मास्टर्स कोर्स का शुभारंभ (4th Anoop Master Course 2022 Organized In Patna) हुआ. जिसमें देश और विदेश से हड्डी के डॉक्टर जुड़े और जोड़ प्रत्यारोपण के क्षेत्र में आए नए बदलाव के बारे में जानकारी साझा की. इस मौके पर देश में पहली बार जोड़ प्रत्यारोपण की लाइव रोबोटिक सर्जरी (live robotic surgery in Patna) भी देखने को मिली. अनूप इंस्टिट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स पटना (Anoop Institute Of Orthopedics Patna) के डायरेक्टर आशीष सिंह और कोलकाता से आए डॉक्टर संतोष कुमार, हैदराबाद से आए डॉक्टर आदर्श अन्नपरेड्डी ने इस दौरान लाइव सर्जरी किया. यह आयोजन बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के सहयोग के साथ आयोजित किया गया. जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अमूल्य सिंह, सचिव डॉक्टर महेश प्रसाद भी मौजूद रहे.

पटना में लाइव रोबोटिक सर्जरी : इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हाई कोर्ट के जस्टिस पार्थ सारथी और विशिष्ट अतिथि के तौर पर पद्मश्री डॉ आरएन सिंह मौजूद रहे. इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के सचिव डॉ महेश प्रसाद ने बताया कि यह 2 दिनों का एकेडमिक कोर्स है, जिसे अनूप इंस्टिट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड रिहैबिलिटेशन और बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की ओर से करवाया जा रहा है. इस 2 दिनों के सत्र में देश और दुनिया के प्रसिद्ध जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ इस क्षेत्र में नए अपडेट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देंगे.

जोड़ प्रत्यारोपण के लिए रोबोटिक तकनीक : कूल्हे और घुटने से संबंधित बीमारियां, जोड़ों को बचाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करने और जोड़ प्रत्यारोपण में सटीकता प्राप्त करने के बारे में जानकारी दिया जाएगा. होटल मौर्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रोबोट मौजूद रहा और नए ऑर्थोपेडिक चिकित्सकों को रोबोटिक तकनीक से होने वाली घुटने कुल्हे आदि की लाइव सर्जरी को देखने का मौका भी मिला. डॉक्टर महेश प्रसाद ने कहा कि- 'जोड़ प्रत्यारोपण के लिए रोबोटिक तकनीक के इस्तेमाल से टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हीप रिप्लेसमेंट की सटीकता बढ़ जाती है. गलती की गुंजाइश कम होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी टूल्स और स्किल्स इसमें एडवांस होते हैं. रोबोटिक तकनीक का यह मशीन काफी खर्चीला है और इसकी कीमत 12 से 14 करोड़ रूपया आता है.'

रोबोटिक टेक्निक से सर्जरी में कम समय लगता है : यह मशीन पटना एम्स में है और इसके अलावा अनूप इंस्टिट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में है. रोबोटिक टेक्निक से सर्जरी में कम समय लगता है और सर्जरी में गलती की गुंजाइश भी कम हो जाती है. इसमें मशीन में 1 डाटा फीड कर दिया जाता है और उसके अनुसार हीप और नी का मेजरमेंट दे दिया जाता है और इसके आधार पर रोबोट से सर्जरी हो जाती है.