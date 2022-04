चेन्नई : मद्रास हाईकोर्ट की वर्चुअल हियरिंग में शर्मनाक वाकया (Shameful incident virtual hearing of Madras HC) हुआ है. मामले की सुनवाई के दौरान एक वकील किसी महिला के साथ कामुकता में लिप्त पाया गया. अदालत की सुनवाई के दौरान वकील की अश्लील हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया. इस मामले में अदालत ने वीडियो में नजर आई महिला को चार लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का वकील को निर्देश (lawyer directed to give compensation to woman) दिया.

जानकारी के मुताबिक, कोरोना काल में मद्रास हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई ऑनलाइन होती थी. सुनवाई के दौरान वकील संथानाकृष्णन ऑनलाइन तो नजर आए, लेकिन एक महिला के साथ कामुक अवस्था में थे. इस वर्चुअल सुनवाई में ऑनलाइन रहे अन्य एक व्यक्ति ने इस दृश्य को अपने कैमरे में उतार लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वायरल वीडियो को लेकर जज और अभियोजकों के होश उड़ गए. अदालत ने इसे अवमानना मानते हुए सीबी-सीआईडी को केस दर्ज करने का आदेश दिया. साथ ही वीडियो को इंटरनेट से डिलीट करने का भी आदेश दिया.

तदनुसार, सीबी-सीआईडी ने वकील संथानाकृष्णन को गिरफ्तार किया. इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएन प्रकाश की अध्यक्षता वाली पीठ ने संथानाकृष्णन को उनके अश्लील वीडियो में नजर आई महिला को मुआवजे के रूप में चार लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था. बुधवार को वकील संथानाकृष्णन ने महिला को चार लाख रुपये का मुआवजा दे देने के बाद जज ने बगैर अगली तारीख देते हुए मामले को स्थगित कर दिया है.