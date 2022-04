उधमपुर : अब सुंदर ट्यूलिप फूलों को निहारने के लिए कश्मीर की घाटियों तक जाने की जरूरत (tulip flowers in Kashmir valleys) नहीं है, क्योंकि जम्मू संभाग के ऊधमपुर जिले में ही ट्यूलिप गार्डन तैयार (new tulip garden in udhampur jammu) है. खुशबूदार ट्यूलिप गार्डन पर्यटन स्थल कूद में बागवानी विभाग ने तैयार किया (tulip garden by horticulture deptt in kud udhampur) है. यहां पर अगले एक माह तक सुंदर ट्यूलिप फूलों को देखा जा सकता है. ट्यूलिप गार्डन के बनने के बाद से ही यहां सैलानियों का आगमन शुरू हो गया है. लोग यहां ट्यूलिप फूलों के साथ सेल्फी भी लेते नजर आ रहे हैं.

कूद के हाईलैंड पार्क में बागवानी विभाग ने दो कनाल जमीन पर बड़ा गार्डन तैयार किया, जहां ट्यूलिप की पांच विभिन्न प्रजातियों और अलग-अलग रंगों- सफेद, बैगनी, पीले और लाल रंग के 10,000 फूलों के पौधे लगाए हैं. पिछले दो दिन से एक प्रजाति के सफेद फूल पार्क में खिलने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से पूरे गार्डन में बस इसकी खुशबू महक रही है.

इससे पहले जम्मू संभाग के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सानासर में माडल प्रोजेक्ट के तौर पर 2017 में ट्यूलिप गार्डन की तैयारी शुरू की गई थी. ट्यूलिप के पौधों की आपूर्ति राष्ट्रीय स्तर की एक कंपनी करती है, जो नीदरलैंड से इन फूलों को आयात करती है. सहायक बागवानी अधिकारी अर्जुन कुमार ने बताया कि विभाग के पास इस फूल के पांच किस्म के करीब 12 हजार पौधे मौजूद हैं.

सानासर के ट्यूलिप गार्डन में 20 हजार पौधे लगाए जाते हैं. इस बार हाईलैंड पार्क में दिसंबर की शुरुआत में ट्रायल आधार पर विभाग ने अपने पास उपलब्ध ट्यूलिप के पौधों में से 10000 पौधे लगाए हैं. वहीं, स्थानीय युवाओं का कहना है कि ट्यूलिप गार्डन की वजह से यहां पर काफी ज्यादा सैलानियों का आगमन होने लगा है. यहां पर विश्व प्रसिद्ध पटनीटॉप सनासर पर्यटक स्थल भी है.

यदि सरकार इस तरह के गार्डन और तैयार करेगी, तो इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. साथ ही स्थानीय लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा. उन्होंने इससे पहले टयूलिप गार्डन टीवी या सोशल मीडिया पर देखा था. लेकिन, पहली बार यहां पर ऐसा गार्डन देखा है और इतनी संख्या में ट्यूलिप फूलों को देख मन प्रसन्न हो उठा है. उन्होंने बाहर पर्यटकों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा वे इस गार्डन पर आएं और यहां का लुत्फ उठाएं.