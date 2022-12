पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का आज सिंगापुर के एक अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट (Lalu Prasad Yadav kidney transplant) होगा. लालू को किडनी डोनेट उनकी बेटी रोहिणी आचार्या (Rohini Acharya will donate kidney to Lalu) ही कर रही हैं. ऑपरेशन से संबंधित सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं. रोहिणी ने ऑपरेशन से पहले ट्वीट कर कर लोगों से खास अपील की है. उन्होंने लिखा, 'जिन्होंने लाखों-करोड़ों जनता को दी आवाज, उनके लिए दुआ करें सब मिलकर आज.' ऑपरेशन से पहले बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती सिंगापुर पहुंचे हुए हैंं.

बेटी रोहिणी आचार्या ने की दुआ करने की अपील: इधर रोहिणी आचार्या ने ऑपरेशन से पहले लोगों से अपने पिता लालू यादव के लिए दुआ करने की अपील की है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिन्होंने लाखों लोगों को आवाज दी है उनके लिए वो लोग आज मिलकर दुआ करें. साथ ही सोमवार सुबह-सुबह लिखा, "Ready to rock and roll, Wish me a good luck."

रोहिणी आचार्य लालू को किडनी दान करेंगी: गौरतलब है कि लालू प्रसाद की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्या कई स्वास्थ्य जटिलताओं से जूझ रहे अपने बीमार पिता को एक किडनी दान कर रही हैं. ट्विटर पर काफी सक्रिय और नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करने वाली रोहिणी आचार्या अपने पति और बच्चों के साथ सिंगापुर में रहती हैं. पिछले दिनों लालू प्रसाद सिंगापुर गए थे, जहां डॉक्टरों ने उनके कई परीक्षण किए. उनके साथ, रोहिणी ने भी डोनर के रूप में परीक्षण किया और डॉक्टरों ने प्रत्यारोपण के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी.

सिंगापुर के अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की बेहतरीन सुविधाः सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट की बेहतरीन सुविधा है. जितने लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट की गई है, उसकी सफलता का औसत काफी अच्छा है. अगर जीवित डोनर से किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसकी सफलता दर 98.11 फीसदी है. जबकि डेथ डोनर से किडनी ट्रांसप्लांट की सफलता दर 94.88 फीसदी है. वहीं, भारत में किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेसियो देखें तो ये करीब 90 फीसदी है. जीवित व्यक्ति से किडनी ट्रांसप्लांट कराने पर 12-20 साल और मृत व्यक्ति से किडनी ट्रांसप्लांट कराने पर 8-12 साल तक जीवन अवधि बढ़ जाती है.

जमानत पर बाहर हैं लालू यादव: आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को चारा घोटाले के पांच अलग-अलग मामलों में सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनायी थी. सजा की आधी अवधि पूरी होने, स्वास्थ्य कारणों और उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए हाईकोर्ट ने इन सभी मामलों में जमानत दे दी थी. अभी लालू प्रसाद जमानत पर बाहर हैं.