रायपुर : फिल्म अभिनेता अजय देवगन की आने वाली नई फिल्म थैंक गॉड को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विरोध शुरू हो गया (Kayastha Samaj protests against Ajay Devgan ) है. अभिनेता अजय देवगन की इस नई फिल्म को लेकर कायस्थ समाज के लोगों ने थाने पहुंचकर शिकायत की है. समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि ''फिल्म थैंक गॉड में हमारे आराध्य देव चित्रगुप्त को गलत ढंग से प्रदर्शित करने से नाराज हैं.'' उन्होंने फिल्म अभिनेता अजय देवगन के अलावा फिल्म निर्देशक, निर्माता और मारूति इंटरनेशनल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की (protests against Ajay Devgan new film in raipur ) है.

अजय देवगन की नई फिल्म को लेकर कायस्थ समाज का विरोध

कायस्थ समाज के लोग सिविल लाइन थाना (civil line thana raipur) पहुंचे थे. समाज के संयोजक संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में थाना पहुंचकर उपपुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है. कायस्थ समाज छत्तीसगढ़ ने कहा कि ट्रेलर में हमारे आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त के आसपास अश्लीलता का प्रदर्शन किया गया है. अर्धनग्न स्त्रियां भगवान के अगल-बगल खड़ी हैं. इससे कायस्थजनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है. उन्होंने मांग की है कि फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता पर कड़ी कार्रवाई की जाए.

ये भी पढ़ें- रायपुर में महिला पर स्प्रे छिड़क जेवर लेकर भागी युवती



कायस्थ समाज की आस्था पर चोट : बीजेपी नेता और समाज के संयोजक संजय श्रीवास्तव ने बताया कि ''अजय देवगन की नई फिल्म थैंक गॉड 25 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. इसका ट्रेलर यूट्यूब में दिखाया जा रहा है. फिल्म में हमारे आराध्य देव चित्रगुप्त को सूटबूट में दिखाया गया है. फिल्म में अश्लीलता परोसी गई है. जिससे कायस्थ समाज की आस्था पर चोट पहुंची है. हमने ज्ञापन देकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि इस तरह का चित्रण कायस्थ समाज बर्दाश्त नहीं करेगा. ट्रेलर के चित्रण हटाने की भी मांग की है.''