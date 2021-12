सवाई माधोपुर. कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी (katrina vicky wedding) को लेकर तैयारियां (wedding preperation in Hotel Six Senses) जोरशोर से चल रही है. स्वीट कपल की ओर से शादी में डेको इवेंट कंपनी को कुछ निर्देश दिये गए हैं. कटरीना कैफ और विक्की कौशल की ओर से होटल में आर्टिफिशियल डेकोरेशन के लिए मना (Artificial decoration is forbidden in Hotel Six Senses) किया गया है. सूत्रों की माने तो विक्की और कटरीना दोनों ही होटल के ओरिजनल लुक यानि हेरिटेज लुक में ही शादी करना चाहते हैं. कपल की ओर से शादी ऑर्गेनाइज करने वाली इंवेंट कंपनी को निर्देश दिया गया है कि होटल में आर्टिफिशियल डेकोरेशन कर इसके हेरिटेज लुक से छेड़छाड़ न की जाए.

ड्रोन से फोटो नहीं कर सकेंगे कैप्चर

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार होटल सिक्स सेंसेस के बाहर गेट पर चार सुपर लू लगाए जाएंगे. होटल के एक गेट पर 25x35 के दो टेंट भी लगाए जाएंगे. विक्की कटरीना की शादी के कार्यक्रम के दौरान फोर्ट के परकोटे पर बाउंसर भी तैनाैत रहेंगे. यह बाउंसर इस बात की निगरानी करेंगे कि शादी के दौरान ड्रोन से कोई फोटो कैप्चर न कर ली जाए. शादी की सुरक्षा का जिम्मा संभालने के लिए बांउसर चौथ का बरवाड़ा पहुंच चुके हैं. सभी बाउंसर को चौथ का बरवाड़ा की मीणा धर्मशाला में रुकवाया गया है.

विक्की-कैट को पसंद होटल के आरिजनल हेरिटेज लुक

पढ़ें. Katrina Vicky Wedding: हेरिटेज के रूप में तब्दील हुआ होटल सिक्स सेंसेस, विदेश से मंगाए गए शानदार झूमर और क्रिस्टल बॉल

जानकारी के अनुसार स्पेशल मेहमानों के खाने के लिए बनाए गए मेन्यू में वेस्टर्न कुजीन शामिल किया गया है. जिसमें पेरीपेरी पनीर, टॉर्टिला वेफर्स, स्पिनच कॉर्न, काल स्लो सैलेड, ब्रोकली सैलेड, टोफू सैलेड को शामिल किया गया. इंवेट कंपनी को कटरीना और विक्की कौशल की ओर से मेन्यू में वेस्टर्न कुजीन के निर्देश मिलने के बाद इंवेट कंपनी की ओर से वेस्टर्न कुजीन शेफ को हायर किया गया है. शेफ की ओर से इसकी तैयारी भी कर ली गई है.

सूत्रों के अनुसार विक्की कौशल और कटरीना कैफ के स्पेशल मेहमानों को पिक एंड ड्रॉप के लिए लग्जरी कारों का इंतजाम किया गया है. शादी में शिरकत करने वाले 120 मेहमानों की लग्जरी कारों के लिए बैलेट पार्किग की व्यवस्था होगी. यहां पर कारों की सुरक्षा के लिए बाउंसर तैनात रहेंगे.