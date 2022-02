मैसूर : कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र (Karnataka Home Minister Araga Jnanendra) ने पुलिस को गायों की तस्करी और उनकी अवैध बिक्री (trafficking of cows and their illegal sale) को रोकने का निर्देश दिया. मंत्री ने पुलिस को गायों की तस्करी को रोकने के लिए केरल की सीमा से लगे चेक पोस्ट पर सतर्कता बरतने (vigilance at the check posts bordering Kerala) का भी निर्देश दिया.

यहां पुलिस अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक के दौरान ज्ञानेंद्र ने कहा कि उन्हें शिकायतें मिली हैं कि मैसूर के कुछ स्थानों पर मवेशियों की तस्करी और अवैध व्यापार (trafficking and illegal trade of cattle in Mysuru) बड़े पैमाने पर चल रहा है. उन्होंने कहा कि मुझे गायों के अवैध परिवहन और उनके व्यापार की खबर मिली है, जिसे तुरंत रोकना आवश्यक है. साथ ही, केरल की सीमा से लगे चेक-पोस्ट पर कड़ी निगरानी रखने की भी जरूरत है. इसके अलावा उन्होंने पुलिस को जुआ, बूटलेगिंग, ऑनलाइन गेमिंग और क्रिकेट सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों पर भी नजर रखने का निर्देश दिया.