पत्नी की किडनी फेल, जान बचाने के लिए चाहिए 10 लाख रुपए.

जोधपुर. पत्नी की दोनों किडनी फेल हो चुकी है. जोधपुर व जयपुर से मरीज (Kidney transplant needs 10 lakhs) को रेफर कर दिया गया. वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद स्थित एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां किडनी ट्रांसप्लांट होना है. पति किडनी देने को तैयार है और सभी जांच भी पूरी हो चुकी है. संभवत: जनवरी माह में ट्रांसप्लांट प्रस्तावित है, लेकिन इस ऑपरेशन को करने में 10 लाख रुपए का खर्च है. जिसे (Wife both kidney failure) जुटाने के लिए पति लगातार लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है. ताकि किसी तरह से यह राशि जुट जाए और उसकी पत्नी की जान बच जाए. यह कहानी जिले के लोहावट निवासी सुरेश भारती की है. जिसकी पत्नी रेखा की करीब छह माह पहले डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों किडनी फेल होने की बात कही थी.

वहीं, आर्थिक दिक्कतों के कारण सुरेश के लिए हर दिन डायलेसिस करवा पाना संभव नहीं है. ऐसे में ट्रांसप्लांट ही एक मात्र विकल्प है. इसके लिए उसकी किडनी भी मैच हो गई. पेशे से कार चालक (Help to Suresh Bharti of Jodhpur) सुरेश बीते छह माह से घर पर ही है. उसे एक बेटा और एक बेटी भी है.

5 लाख जुटाए, बाकी के लिए जद्दोजहद जारी: अपनी पत्नी के लिए सुरेश भामाशाहों से मदद मांग रहा है. उनके सहयेाग से अभी तक 5 लाख रुपए एकत्रित हुए हैं, लेकिन पांच लाख रुपए अभी भी कम पड़ रहे हैं. ऑपरेशन के बाद सुरेश भी काफी समय तक काम पर नहीं जा सकेगा. परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है. ऐसे में अब आहिस्ते-आहिस्ते ही सही लेकिन कई लोग सुरेश की मदद के लिए आगे आ रहे हैं.

जनवरी में प्रस्तावित है ट्रांसप्लांट: सुरेश ने बताया कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में ट्रांसप्लांट प्रस्तावित है. तब तक उसे पांच लाख रुपए एकत्र करने हैं. वह हताश नहीं है, लेकिन (transplant requires Rs ten lakh) परेशान जरूर है. राजस्थान में चिंरजीवी योजना के तहत उसकी पत्नी का निशुल्क उपचार हो सकता है, लेकिन अहमदाबाद में यह सुविधा नहीं है.