जम्मू : जम्मू-कश्मीर के सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 3 घुसपैठिए मारे गए (3 Pakisthani smugglers killed at the international border in Samba) हैं. इनके पास से 36 किलो मादक पदार्थ बरामद (drugs recovered from Pakistani smugglers) किया गया है. सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force-BSF) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. फिलहाल मामले में जांच जारी है.

जानकारी के मुताबिक, जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रविवार तड़के BSF की कार्रवाई में मादक पदार्थों के तीन तस्कर मारे गए. अधिकारी ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करों के पास से हेरोइन के 36 पैकेट बरामद हुए हैं. BSF के उपमहानिरीक्षक एस पी एस संधू ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल को देर रात ढाई बजे तस्करों की गतिविधि का पता चला.

इसके बाद की BSF के जवानों द्वारा की गई गोलीबारी में पाकिस्तानी मादक पदार्थ तस्करों की मौत (Pakistani drug smugglers killed in samba) हो गई और उनके पास से नशीले पदार्थों के 36 पैकेट बरामद हुए. ऐसा संदेह है कि इन पैकेट में हेरोइन है. अधिकारी ने बताया कि ताजा जानकारी मिलने तक इलाके में तलाश अभियान जारी था.

(पीटीआई-भाषा)