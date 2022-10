इंदौर। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड मामले में हर दिन कुछ नई बातें निकलकर सामने आ रही है. वहीं गुरुवार को आरोपी राहुल को कोर्ट में पेश किया गया. जहां पुलिस ने सबूत जुटाने के लिए कोर्ट से राहुल की 10 की रिमांड की मांग की थी. जिस पर कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी है. वहीं कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस ने जैसे ही तेजाजी थाने से राहुल बाहर निकाला तो, उसने मीडिया के सामने कहा कि उस पर सभी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं. बता दें बुधवार को इंदौर पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार किया था. इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारि ने मामले की जानकारी दी थी. (indore tv actress vaishali thakkar suicide case) (rahul said wrong allegations on me)

मुख्य आरोपी राहुल ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

फटकार के बाद कोर्ट लेकर पहुंचे राहुल को: बताया जा रहा है कि पुलिस पहले राहुल को ऑनलाइन ही कोर्ट में पेश करना चाहती थी, लेकिन जब कोर्ट ने फटकार लगाई तो, 10 मिनट के अंदर प्रशासन राहुल को लेकर कोर्ट पहुंचा है. जहां पुलिस ने साक्ष्यों को जब्त करने के लिए आरोपी की 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, हालांकि कोर्ट ने 4 ही दिन की रिमांड दी है. इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से कई पुलिस जवान आरोपी राहुल को कोर्ट में लेकर पहुंचे.

पैसे लेने घर आया था राहुल, पुलिस ने धरदबोचा: टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में पुलिस ने राहुल को मांगलिया से गिरफ्तार किया. वहीं पूरे ही मामले में पुलिस ने देर रात तक उससे पूछताछ की. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि जब पुलिस ने उस पर ₹5000 का इनाम घोषित किया और लुकआउट नोटिस जारी किया तो उसके पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज घर पर ही रह गए थे और उसके पास पैसे भी खत्म हो चुके थे. जिसके कारण वह अपने परिजनों के पास आकर कुछ रुपए लेकर वापस भागने की तैयारी में था, लेकिन मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. जहां वरिष्ठ अधिकारी लगातार उससे पूछताछ करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं पूछताछ में भी उसने यह बताया कि वह सिर्फ पूर्व की बातों को लेकर ही वैशाली से बात करता था. उसे भी यह अनुमान नहीं था कि वह इस तरह का कदम उठा लेगी. वहीं राहुल का यह भी कहना है कि वह वैशाली की किसी और लड़के से शादी नहीं होने देना चाहता था. इसी के चलते उसको जब भी वैशाली की शादी की जानकारी मिलती तो वह लड़के के बारे में जानकारी निकाल कर उन्हें भड़का देता था और शादी तुड़वा देता था.

कोर्ट में पेश हुआ मुख्य आरोपी राहुल

वैशाली को प्रताड़ित करता था राहुल: जब मितेश से वैशाली चुपचाप शादी करने वाली थी. राहुल को इसकी जानकारी मिली तो उसने मितेश को गलत जानकारी दी, तो वहीं उसने वैशाली को भी इसको लेकर जमकर विवाद किया. उसके बाद कुछ पुराने फोटोग्राफ्स और अन्य जानकारी थी, जिसको लेकर वह वैशाली को प्रताड़ित करने लगा. फिलहाल पुलिस ने इस दौरान उससे काफी देर तक पूछताछ की. कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों कुछ और जानकारी भी पुलिस जुटा सकती है. वहीं गुरुवार को पुलिस ने राहुल को कोर्ट के सामने पेश किया है. (indore tv actress vaishali thakkar suicide case) (rahul said wrong allegations on me) (rahul produced in indore court )