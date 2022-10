इंदौर। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में परिसर में फूल-प्रसाद की महज 69.50 वर्ग फुट दुकान को 30 साल के लिए पट्टे पर देने के लिए बोली लगी. इसे लेने के लिए एक व्यक्ति ने 1.72 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बोली लगाई. इसे हाल के दिनों में देशभर में वाणिज्यिक संपत्ति के सबसे महंगे सौदों में से एक बताया जा रहा है. मंदिर से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि इस दुकान का वास्तविक क्षेत्रफल 69.50 वर्ग फुट है, जिसका मतलब है कि बोली लगाने वाले ने ने 2.47 लाख रुपये प्रति वर्ग फुट का भुगतान किया.

सिर्फ फूल व प्रसाद ही बेच सकते हैं : अधिकारी ने बताया कि पट्टे की शर्तों के अनुसार दुकान का इस्तेमाल केवल फूल, प्रसाद और अन्य पूजा सामग्री बेचने के लिए किया जा सकता है. टेंडर प्रक्रिया इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) की देखरेख में पूरी की गई. आउटलेट को पट्टे पर देने के लिए, मंदिर के अधिकारियों द्वारा न्यूनतम आधार मूल्य 30 लाख रुपये तय किया गया था, जिसका अर्थ है कि दुकान ने बोली लगाई,जो आधार दर से छह गुना अधिक थी. बता दें कि मध्य प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों से हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु खजराना मंदिर आते हैं और मंदिर के पास फूल, प्रसाद और पूजा सामग्री बेचने वाली दुकानों का तेज कारोबार होता है. (पीटीआई)

