नई दिल्ली : Covid 19 टास्क फोर्स के प्रमुख डॉ वीके पॉल (Dr VK Paul, head of the Covid19 task force)ने भारत में Covid19 की वर्तमान स्थिति के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम खतरे के क्षेत्र में हैं क्योंकि मास्क का उपयोग पहली की तुलना में कम हो गया है.

उन्होंने कहा कि हमें यह याद रखना होगा कि टीके और मास्क दोनों महत्वपूर्ण (Vaccines and masks both important) हैं. हमें वैश्विक स्थिति से सीखना चाहिए. बच्चों के लिए टीके पर बात करने हुए डॉ पॉल ने कहा कि हमारे पास अभी तक बच्चों के टीकाकरण पर कोई सिफारिश नहीं (No recommendations on vaccination) है.

वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल (Joint Secretary in the Ministry of Health Lav Agarwal) ने कहा कि देश भर में ओमीक्रोन के 25 मामलों का पता चला है. अग्रवाल ने कहा कि सभी पाए गए मामलों में हल्के लक्षण हैं. उन्होंने कहा कि निगरानी, ​​प्रभावी स्क्रीनिंग, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का परिक्षण आदि को बेहतर बनाया जा रहा है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों (health ministry data) के अनुसार भारत में ओमीक्रोन के कुल 32 मामलों का पता चला है. जिसमें महाराष्ट्र में 10 मामले, गुजरात में 3 मामले, राजस्थान में 9 मामले, कर्नाटक में 2 मामले और दिल्ली में 1 मामला है.

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा कि चिकित्सकीय रूप से ओमीक्रोन ने अभी तक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर बोझ नहीं डाला है, लेकिन हमें सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में कहा गया है कि दुनिया भर के 59 देशों से 2936 ओमाइक्रोन मामलों का पता चला है, जिसमें ब्रिटेन 817 मामलों के साथ शीर्ष पर है. इसके बाद डेनमार्क 796 और दक्षिण अफ्रीका 431 मामले हैं. आंकड़ों में कहा गया है कि 1 दिसंबर से 58469 यात्रियों ने जोखिम वाले देशों से भारत की यात्रा की है, जहां 83 में Covid19 पॉजिटिव पाया गया है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में कहा गया है कि मिजोरम, केरल और सिक्किम सहित 3 राज्यों के 8 जिलों में कोविड-19 के 10 प्रतिशत से अधिक साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर्ज की गई है. केरल और महाराष्ट्र सहित दो राज्य अभी भी 10000 से अधिक सक्रिय मामले दर्ज हो रहे हैं.