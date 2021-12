हैदराबाद: अपनी कार में सफर करना हर किसी का ख्वाब होता है. इसे साकार करने के लिए हम लाखों रुपये खर्च भी करते हैं. जब बीमा की बारी आती है तो हम अपनी कार या अन्य वाहन के लिए एक अच्छी पॉलिसी चुनने में कोताही बरतते हैं.

कई लोगों को अपने वाहन का बीमा ना लेने का पछतावा तब होता है जब उनकी कार किसी दुर्घटना का शिकार होती है. कहावत है कि 'दुर्घटना से देर भली', और यहीं पर एक वाहन बीमा पॉलिसी की तलाश शुरू होती है. जब लोग पॉलिसी ना लेने का खामियाजा भुगतते हैं तो बीमा कंपनियों से पॉलिसी के लिए संपर्क करते हैं.

कोरोना काल में कई लोगों अपने वाहन में अकेले सफर करने को तरजीह दे रहे हैं. जिसके कारण कारों की ब्रिकी बढ़ी है. सभी वाहनों के लिए बीमा पॉलिसी कानूनन अनिवार्य है. आपको वाहन पॉलिसी के लिए दो तरह के विकल्प मिलते हैं- कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी (comprehensive and third party). सड़क पर वाहन चलाने के लिए कम से कम थर्ड पार्टी बीमा (third party insurance) अनिवार्य है.

वाहन बीमा लेते वक्त इन बातों का रखें ध्यान (how to choose the best car insurance policy)

मौजूदा डिजिटल युग में मोटर बीमा पॉलिसी ​​ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध हैं. आज ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही नई पॉलिसी लेते हैं और पॉलिसी को रिन्यू करते हैं. पॉलिसी लेने के इस क्रम में आपकी मदद के लिए बीमा कंपनियों भी एक फोन कॉल की दूरी पर होती हैं. हालांकि, हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए चाहे एक नई कार का बीमा करना हो, रिन्यू करना हो या फिर पॉलिसी खत्म होने के बाद नई पॉलिसी लेनी हो.

किसी भी पॉलिसी को चुनने से पहले अपनी जरूरतों को ध्यान में रखना होगा. आवश्यकता आधारित बीमा का विकल्प चुनना हमेशा एक अच्छा विचार होता है.

हमेशा एक व्यापक पॉलिसी (comprehensive policy) चुनें जो पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती हो. व्यापक नीति में आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (third party insurance) भी मिलता है.

हमें सिर्फ कानून का पालन करने के लिए अपने वाहन का बीमा नहीं करवाना चाहिए. याद रखें कि एक छोटी सी दुर्घटना भी आपकी कार या वाहन पर लगने वाले मरम्मत के खर्च को हजारों में पहुंचा सकती है. जिससे एक बीमा पॉलिसी ही आपको बचाती है.

हमें कम प्रीमियम वाली पॉलिसी आकर्षक लग सकती है. प्रीमियम कम होने के कारण कभी भी पॉलिसी न चुनें. बीमा कंपनी के दावा निपटान इतिहास (claim settlement history) और प्रदान की गई सेवाओं का अध्ययन करने के बाद आपको अपना चुनाव करना चाहिए.

अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके हमारे द्वारा चुनी गई पॉलिसी में अधिक कवर यानी सुविधाएं जोड़ी जा सकती है लेकिन एक comprehensive policy लेने के बजाय ऐडऑन्स यानि अतिरिक्त कवर को चुनना उचित नहीं है. हमें पॉलिसी में ऐड-ऑन चुनने में सावधानी बरतनी होगी. कुछ पॉलिसी वाहन या इंजन को नुकसान कवर की पेशकश कर सकते हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन पहलुओं को comprehensive policy के तहत कवर किया गया है या नहीं. इस बात का आकलन खुद करें कि क्या आपको एड ऑन कवर के रूप में दी जाने वाली सेवाओं की जरूरत है.

बीमा की अवधि खत्म होने से पहले उसे रिन्यू कर लेना चाहिए. वरना, नो क्लेम बोनस (No claim bonus) खोने का जोखिम है. क्लेम ना लेने पर प्रतिवर्ष नो क्लेम बोनस का भुगतान किया जाता है. इसलिए, समाप्त होने से पहले अपने बीमा को रिन्यू करवाना ना भूलें.

भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण (Insurance Regulatory Authority of India) के अनुसार, एनसीबी बीमित व्यक्ति को दिया जाता है न कि बीमित वाहन को, इसलिए जब आप एक नई कार खरीदते हैं तो पिछले वर्षों के लिए आपका एनसीबी, यदि कोई हो, नए वाहन के लिए बीमा खरीदते समय स्थानांतरित किया जा सकता है. इस पर बीमा कंपनी से चर्चा करें.

बीमा पॉलिसी लेते समय, सुनिश्चित करें कि वाहन, मॉडल, निर्माण / बिक्री का वर्ष, वाहन का नंबर और व्यक्तिगत विवरण से संबंधित सभी जानकारी ठीक से दर्ज किए गए हैं. गलती होने पर इसे तत्काल बीमा कंपनी के ध्यान में लाएं और उसे ठीक करवाएं.

कभी भी ऐसा गलत दावा पेश ना करें क्योंकि ये कानून के तहत अपराध है. हमेशा तथ्यात्मक दावे करें.

आशा है कि इस लेख से वो टिप्स मिले होंगे जिनकी जरूरत आपको कार बीमा खरीदते समय होगी.

