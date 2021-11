बिलासपुर : झीरम आयोग की रिपोर्ट (Report of the Jhiram Commission) पर राज्यपाल अनुसुइया उइके (Governor Anusuiya Uikey) ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मैंने झीरम आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंप (Report of Jhiram Commission submitted to government) दी है. बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम (Birsa Munda Jayanti Celebrations) में वह हिस्सा लेने के लिए बिलासपुर (Bilaspur) पहुंची थी. इस दौरान उन्होंने यह बयान दिया.

बिलासपुर में राज्यपाल महोदया ने नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक (Leader of Opposition Dharamlal Kaushik) के निवास पर कुछ समय बिताया. उनसे मुलाकात की. राज्यपाल ने कहा सरकार मुझसे न पूछे कि मुझे यह रिपोर्ट क्यों सौंपी गई है. जो पूछना है वह जस्टिस से पूछे कि मुझे रिपोर्ट क्यों सौंपा है.

मैं राज्यपाल हूं कोई पोस्टमैन नहीं. कुछ सोचकर ही यह रिपोर्ट मुझे सौंपी होगी. रिपोर्ट मिलने के बाद मैने अपने लीगल टीम से पूछताछ की. उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को आप सरकार को सौंप दीजिए. फिर मैने यह रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया.

भाजपा-कांग्रेस में रिपोर्ट को लेकर बहस

दरअसल, झीरम घाटी आयोग की रिपोर्ट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने पिछले दिनों राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके को सौंपी थी. उसके बाद से इस मामले में पक्ष विपक्ष आमने-सामने हैं. दोनों ही पार्टी के बड़े नेता लगातार इस मामले में बयानबाजी के साथ ही एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं.

एक पार्टी के नेता ने कहा कि राज्य सरकार दोबरा झीरम मामले में सुनवाई करवा रहे है. इसमें अपने को बचाने में लगे है, तो राज्य सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिपोर्ट लीक होने की बात कह रहे है.

बिलासपुर में राज्यपाल सुश्री अनुसूईया उइके ने कहा कि मुझे खुद कुछ नहीं मालूम कि मुझे रिपोर्ट क्यों सौंपी गई है. लेकिन राज्यपाल इस मामले ने इसमें कहा कि यदि मुझे रिपोर्ट सौंपी गई है. रिपोर्ट में कुछ ऐसी बात नही है, मैंने उसे पढ़ा भी नहीं था. मुझे तो रिपोर्ट ओपन ही मिला है.

वो रिपोर्ट भी 10 वॉल्यूम में 4 हजार 1 सौ 84 पन्नों का था. मैंने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी. लीक होने के मामले में राज्यपाल ने कहा कि मुझे नहीं मालूम लीक वाली बात, क्योंकि रिपोर्ट मुझे मिली और मैंने सरकार को सौंपी तो लीक कैसे हो गया. उन्होंने कहा कि जो लीक होने की बात कह रहे हैं वहीं, इसका खुलासा करें.