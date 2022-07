बस्तर : चूहों को भी ग्लूकोज की जरूरत पड़ने लगी बस्तर के मेडिकल कॉलेज में मरीज को चढ़ रहा ग्लूकोज चूहे पीने (Glucose of patients drinking rats in Bastar Medical College) लगे. इस वीडियो को देखिए मेडिकल कॉलेज की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आ (Viral video in Bastar Medical College)रही है. ग्लूकोज बॉटल मरीज को चढ़ाया जा रहा है. इसके साथ ही अपने आप को ताकतवर बनाने ग्लूकोज के पाइप को काटकर ग्लूकोज पीते चूहें नजर आ रहे हैं. इससे मरीज की तबीयत और बिगड़ सकती है. दूसरी बीमारी उसे जकड़ सकती है इसका जिम्मेदार कौन होगा ?

बस्तर मेडिकल कॉलेज में चूहे पी रहे मरीजों का ग्लूकोज

कहां की है तस्वीर : बस्तर संभाग का एकमात्र मेडिकल कॉलेज स्व बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज (Baliram Kashyap Medical College Bastar) की एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक मरीज बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है. तभी ग्लूकोज बोतल के स्टैंड से एक चूहा नीचे उतरता है और मरीज के नस में लगी पाइप को कुतर देता है. इसी बीच एक और चूहा नीचे उतर कर उस पाइप से बहने वाले ग्लूकोज को पीने लगता है. इस पूरी घटना को बगल बिस्तर पर भर्ती दूसरे मरीज के परिजन ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया है.

करोड़ों का अस्पताल बदहाल : बस्तर संभाग स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर हमेशा से पिछड़ा ही रहा है और यही वजह है कि लगभग 700 करोड़ से अधिक की लागत से बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई (Health facility of Bastar division is in bad shape) है. इस मेडिकल कॉलेज के सह अस्पताल का लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों करवा कर इसे स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया गया था. इस मेडिकल कॉलेज में बस्तर जिले के अलावा अन्य जिलों से मरीज इलाज करवाने पहुंचते हैं. जिसमें आदिवासी मरीजों की संख्या अत्यधिक होती है. ऐसे में मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की ऐसी स्थिति चिन्ताजनक है.

अधिकारियों ने साधी चुप्पी : मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ यूएस पैंकरा से चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि मामला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल से जुड़ा हुआ है. इसकी तथ्यात्मक तौर पर जानकारी लेने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा. वहीं अस्पताल के अधीक्षक डॉ टींकू सिन्हा ने कहा कि ''अस्पताल में चूहों की समस्या काफी बढ़ी हुई है. इसी वजह से चूहों की सफाई के लिए एक निजी कंपनी को इसका टेंडर भी दिया गया है. अब तक 1200 चूहे मारे गए हैं.'' पर जब मरीज को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था तब वहां किसी भी मेडिकल स्टाफ के मौजूद न होने के सवाल पर अधीक्षक का कहना है कि ''अस्पताल में अभी लगभग 120 स्टाफ नर्स हैं जिससे कुछ व्यवस्था में कुछ समस्याएं आ रही हैं पर जल्द ही और स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जानी है जिससे सारी व्यवस्थाएं सुधार ली जायेंगीं.''



पहले भी आई हैं तस्वीरें : मेडिकल कॉलेज में लापरवाही की यह कोई पहली तस्वीर नहीं है. इससे पहले भी कई मरीजों के परिजन अस्पताल की कई लापरवाही उजागर कर चुके हैं. कई बार लापरवाही की शिकायत को लेकर परिजनों और मेडिकल स्टाफ के बीच विवाद की स्थिति भी निर्मित हो चुकी है. मामला एफआईआर करवाने तक पहुंच चुका है. मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं को लेकर बस्तर के जनप्रतिनिधियों में भी कभी कोई जागरूकता नजर नहीं आई. जिसे लेकर शहरवासियों में अक्सर नाराजगी देखी जाती रही है.