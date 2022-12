लखनऊ : अग्निवीर योजना (Agniveer Yojana) के तहत सेना में महिला सैन्य पुलिस की भर्ती (recruitment of women military police) हो रही है. लखनऊ के एमसी सेंटर एवं कॉलेज (MC Center & College) में उत्तर प्रदेश की 26 जिलों की महिला अभ्यर्थियों ने दूसरे दिन गुरुवार को मैदान में दमखम दिखाया. धावक की तरह पहले मैदान में दौड़ लगाई और फिर हाई और लॉन्ग जंप लगाकर सेना पुलिस में भर्ती होने के लिए एक कदम बढ़ाया .





उत्तर प्रदेश के 26 जिलों लखनऊ, बाराबंकी उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, गोंडा, औरैया, कन्नौज, सुल्तानपुर, रायबरेली, अंबेडकरनगर, कौशांबी, प्रतापगढ़, महाराजगंज, बस्ती, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, अयोध्या, संतकबीरनगर, प्रयागराज और अमेठी की महिला अभ्यर्थियों ने गुरुवार को एएमसी सेंटर एवं कॉलेज के मैदान में जमकर दौड़ लगाई. जोश व उत्साह से लबरेज इन महिला अभ्यर्थियों ने दौड़ कर मैदान जीत लिया. इसके बाद उन्होंने लंबी और ऊंची छलांग लगाकर आर्मी पुलिस बनने का सपना साकार करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया. (First Women Agniveer Recruitment Rally in UP)





कल होगी उत्तराखंड के अभ्यर्थियों की रैली : एएमसी सेंटर एवं कॉलेज (MC Center & College) में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बचे हुए जिलों के साथ ही उत्तराखंड के 14 जिलों की महिला अभ्यर्थी सैन्य पुलिस में भर्ती होने का सपना लेकर मैदान में उतरेंगी. अग्निवीर भर्ती योजना (agniveer recruitment scheme) के तहत महिला महिला सैन्य पुलिस की भर्ती रैली आयोजित की गई है. (First Women Agniveer Recruitment Rally in Lucknow)

