जयपुर. राजस्थान के जयपुर में सोमवार देर रात एक व्यापारी के परिवार को नौकरों ने बंधक बनाकर (Gang Of Servants In Jaipur) डकैती की वारदात को अंजाम दिया. व्यापारी के पूरे परिवार को बंधक बनाने के बाद नौकरों ने मकान के हर एक कमरे में सामान को बिखेर दिया और आभूषण, नकदी व अन्य कीमती सामान बटोर कर फरार हो गए. सोमवार रात 8 बजे बाद मूलतः नेपाल निवासी नौकरों (Nepali Servants Looted Jaipur Businessman)ने अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर रात 11 बजे तक मालिक के परिवार को बंधक बनाने के बाद डकैती की पूरी वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद बदमाश मालिक की ही लग्जरी कार में बैठकर फरार (Servants Gang ran Away In Luxury Car) हुए, जिसे 200 फीट बाईपास पर लावारिस छोड़ कर किसी अन्य साधन से आगे निकल गए.

बंधक बना मारपीट कर दिया वारदात को अंजाम: डीसीपी वेस्ट रिचा तोमर ने बताया कि डकैती की वारदात करणी विहार थाना इलाके के द्रोणपुरी कॉलोनी में व्यापारी मैथिलीशरण के मकान में घटित हुई है. जहां घर में रहने वाले नेपाली मूल के 5 नौकर जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं, उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस पूरी डकैती की वारदात को अंजाम दिया. बदमाश हथियारों से लैस होकर पीड़ित के घर में घुसे और परिवार के पांच सदस्यों को बंधक बना लिया, जिसमें एक डेढ़ साल की मासूम भी शामिल है. इसके बाद बदमाशों ने हथौड़े और डंडों से व्यापारी के पूरे परिवार के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया.

क्रेटा में हुए फरार: इसके बाद बदमाशों ने घर के एक-एक कमरे को खंगाला और सोने-चांदी के जेवरात, नकदी व अन्य कीमती सामान बटोर कर पीड़ित की क्रेटा कार में सवार होकर फरार हो गए. देर रात पुलिस को वारदात की सूचना दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंच पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. इसके साथ ही पीड़ित की जिस क्रेटा गाड़ी से बदमाश फरार हुए थे उसे पुलिस ने 200 फीट बाईपास पर लावारिस हालत में बरामद किया है.

पूर्व चिकित्सा मंत्री दुरु मियां के पीए रह चुके हैं पीड़ित व्यापारी: पीड़ित व्यापारी मैथिलीशरण शर्मा पूर्व चिकित्सा मंत्री दुरु मियां के PA रह चुके हैं और वर्तमान में एग्रीकल्चर का बड़ा व्यापार कर रहे हैं. वहीं बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यापारी का दामाद भी बीजेपी के एक बड़े नेता के लिए काम करता है. डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश किस वाहन में बैठकर पीड़ित व्यापारी के घर पहुंचे थे अब तक इसकी भी जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लग सकी है. नौकरों के अलावा 6 से 7 अन्य बदमाश पीड़ित व्यापारी के घर पहुंचे थे जिन्होंने डकैती की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया. इस दौरान घर पर मौजूद महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया और छोटे बच्चे को मारने की धमकी देकर तिजोरी और अलमारी की चाबी प्राप्त की गई. जिस वक्त डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त पीड़ित व्यापारी, उनकी पत्नी, बेटा मोहित, उनकी बेटी और बेटी का डेढ़ वर्षीय बेटा घर पर मौजूद था.

पुलिस की एक दर्जन टीम भेजी गई शहर के अलग-अलग इलाकों में: बदमाशों की धरपकड़ के लिए सीएसटी, डीएसटी वेस्ट, डीएसटी ईस्ट सहित एक दर्जन से अधिक टीमें शहर के अलग-अलग इलाकों में भेजी गई है. इसके साथ ही हाईवे पर आने वाले तमाम टोल प्लाजा पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है और संदिग्ध गाड़ियों के बारे में पड़ताल की जा रही है. घर में रखे हुए किसी भी नौकर का पुलिस वेरिफिकेशन पीड़ित ने नहीं करवाया था. वहीं पीड़ित ने तकरीबन डेढ़ महीने पहले ही नौकरों को घरेलू काम के लिए रखा था. बदमाश पीड़ित व्यापारी के घर में मौजूद तमाम सदस्यों के पास से 5 मोबाइल भी लूट कर अपने साथ ले गए. जिनमें लगी सिम पुलिस ने पीड़ित की ही लावारिस खड़ी हुई गाड़ी के अंदर से बरामद की है.