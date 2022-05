दरभंगा: पति की दूसरी शादी से नाराज पत्नी (Fire In Husband Wife Dispute In Darbhanga) ने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. जिले के बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार के शेखपुरा मोहल्ले (Death in Sheikhpura mohalla of Supaul Bazar) में शनिवार को दिल दहला देने वाला मामला सामने आया. पति की दूसरी शादी कर लेने के बाद पत्नी ने पेट्रोल छिड़क कर पूरे घर को आग के हवाले कर दिया. इसकी चपेट में परिवार के चार लोग आए.

ये भी पढ़ें: वीडियो कॉल पर फौजी पति ने की खुदकुशी: पत्नी ने खुद को लगाई आग, बड़े भाई को आया हार्ट अटैक

चार लोगों की जिंदा जलकर मौत: आग की इस घटना में पहली पत्नी और सास की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गयी. वहीं पति और उसकी दूसरी बीवी जलने से गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से डीएमसीएच रेफर कर दिया गया. डीएमसीएच में इलाज के दौरान दोनों घायलों की भी मौत हो गयी. घटना करीब पांच बजे सुबह की बतायी जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर जांच में जुट गयी है.

पहली पत्नी ने घर में लगायी आग: मरनेवालों में 65 वर्षीया रुफैदा खातून, 35 वर्षीया बीबी परवीन, 40 वर्षीय शौहर खुर्शीद आलम और खुर्शीद की 32 वर्षीया दूसरी बीवी रोशनी खातून शामिल हैं. बताया जाता है कि खुर्शीद और उसकी पहली बीवी बीबी परवीन के बीच अक्सर विवाद हो रहा था. शनिवार को बीबी प्रवीण ने पूरे घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी. इसमें घर के चारों सदस्य बुरी तरह झुलस गये.

पति की दूसरी शादी से थी नाराज: लोगों का कहना है कि शेखपुरा मोहल्ला निवासी मिस्त्री खुर्शीद आलम की शादी करीब दस साल पहले बीबी परवीन से हुई थी. संतान नहीं होने पर खुर्शीद ने दो साल पहले पड़ोस के गांव की रोशनी खातून से दूसरी शादी कर ली. पहली बीवी बीबी परवीन अपने शौहर की दूसरी शादी का विरोध कर रही थी. उसने शौहर खुर्शीद को चेतावनी भी दी थी कि अंजाम बुरा होगा. मामले को लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद भी हो चुका था. आखिरकार परवीन ने पूरे परिवार का खात्मा करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया.

ये भी पढ़ें: वैशाली में आपसी विवाद में महिला की पिटाई, घर में लगाई आग

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP