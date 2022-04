उदयपुर : उदयपुर की पहाड़ियों में लगी आग (Fire In Hills Of Udaipur) धीरे-धीरे इकलिंगगढ़ छावनी के पास पहुंचने लगी है. इन जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए जिला प्रशासन ने जामनगर से सेना का हेलीकॉप्टर बुलाया है. फिलहाल हेलीकॉप्टर की मदद से आग को बुझाने का ऑपरेशन (Helicopter deployed to douse fire at Udaipur Forest ) शुरू हुआ है. शुक्रवार अलसुबह ऑपरेशन शुरू होने के साथ ही जिला प्रशासन, वन विभाग और सेना के जवान भी मौजूद है. पिछले 2 दिनों से यहां आग लगी हुई है, जो गुरुवार रात अचानक बढ़ गई.

आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर पिछोला झील (Water from Pichola Lake Sprinkled On Udaipur Hills) से पानी भरकर आग प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव कर रहा है. कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बाकी वन खंड का दौरा किया और हालात की जानकारी ली. उप वन संरक्षक मुकेश सैनी और एसीएफ के.एल. शर्मा ने वन विभाग कार्मिकों की आग बुझाने की दिनभर की मशक्कत के बारे में बताया. कलक्टर ने भी ऊंची पहाड़ी से वन क्षेत्र और बुझाई गई आग के बारे में जानकारी ली.

देखिए वीडियो

आर्मी एरिया की आग बुझाने पहुंचा हेलिकॉप्टर: दूसरी तरफ शहर से सटे आर्मी एरिया इकलिंगगढ़ छावनी (Udaipur Fire Reaches Army Area) में लगी आग को बुझाने के लिए सेना के जवान दिन-रात लगे हुए हैं. इस बीच कलेक्टर मीणा भी वन विभागीय अधिकारियों के साथ यहां पहुंचे और आग के बारे में छावनी के सैन्य अधिकारियों से जानकारी ली. गुजरात के जामनगर से एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आग बुझाने के ऑपरेशन में लगा है.

