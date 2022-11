मेरठ: किठौर थानाक्षेत्र में एक स्कूल की लेडी टीचर आजकल परेशान हैं. स्कूल के तीन छात्रों की फब्तियां उनके कलेजे पर जैसे खंजर की तरह वार कर रही हैं. ये छात्र लेडी टीचर की क्लास के दौरान और उनके आते-जाते लगातार एक ही बात बोलते नज़र आ रहे हैं. वो है- आई लव यू मेरी जान...ओए मैम देखो तो. साथ ही वो कई बार अश्लील भाषा भी इस्तेमाल करते हैं. टीचर ने उनको बहुत समझाया, लेकिन तीनों के कान में जूं तक नहीं रेंगा. जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा, तो महिला टीचर पुलिस के पास पहुंची और तीनों छात्रों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज (meerut teacher student viral video) करायी.

छात्रों की छेड़खानी का वीडियो

ये सभी छेड़खानी करने वाले छात्र 12वीं हैं और नाबालिग हैं. इसीलिए ईटीवी भारत इनके चेहरे नहीं दिखा रहा है, लेकिन इस वीडियो (video of molestation in meerut) के ऑडियो में आप सुन सकते हैं कि वो किस तरह से अपनी टीचर से छेड़खानी करने से बाज़ नहीं आ रहे हैं. ये वीडियो बेहद झकझोरने वाला है और सोचने को मजबूर कर रहा है कि ये बच्चे देश का उज्जवल भविष्य कैसे होंगे. इनको ये भी सलीका नहीं है कि वो स्कूल में क्या करने गये हैं. इन तीनों लड़कों ने शिक्षा के मंदिर को भी मज़ाक (eve teasing with teacher in meerut) बनाकर रख दिया है.

लेडी टीचर का आरोप है कि स्कूल में 12वीं के छात्र उनको काफी दिनों से परेशान कर रहे हैं. कई बार उनकी क्लास में भी वो अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हैं. इस मामले में CO किठौर शुचिता सिंह ने कहा कि पीड़ित टीचर की शिकायत पर तीन छात्रों पर आईटी एक्ट उल्लंघन और छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज (fir against three student in meerut) कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी छात्रों को पकड़ लिया है और पूछताछ की जा रही है. ईटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

