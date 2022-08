आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

Noida Twin Towers भ्रष्टाचार की नींव पर बनी 101 मीटर ऊंची इमारतें 9 सेकंड में होंगी धराशायी

नोएडा के बहुचर्चित Twin Towers को 28 अगस्त को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा. यह देश में पहला ऐसा मौका है जब इतनी ऊंची बिल्डिंग को गिराया जाएगा. सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई) द्वारा एनओसी दिए जाने और इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर्स को गिराने की हरी झंडी दी थी. जानिए इसको ध्वस्त करने की पूरी प्रक्रिया और इससे जुड़े सभी तथ्य एक नजर में. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

CWC की बैठक आज, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव कार्यक्रम को दी जाएगी मंजूरी

कांग्रेस कार्य समिति की बैठक गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफे के बाद हो रही है. सूत्रों का कहना है कि बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के विस्तृत कार्यक्रम को स्वीकृति देने के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया जा सकता है. पढ़ें पूरी खबर.

सोनीपत में 900 एकड़ में बनेगा मारुति सुजुकी का प्लांट, आज पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के सोनीपत में मारूति उद्योग समूह के नए प्लांट की आधारशिला रविवार 28 अगस्त को रखने जा रहे हैं. वर्चुअल तरीके से होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर सहित कई दिग्गज नेता शामिल होंगे. खरखौदा मारुति प्लांट हरियाणा में मारुति सुजुकी का तीसरा प्लांट होगा. इस आधारशिला से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

पीएम मोदी ने अहमदाबाद में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया, बोले, विकास में प्रेरणा स्रोत हो सकती है खादी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के अहमदाबाद में फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन किया. यह ब्रिज साबरमती रिवर फ्रंट की खूबसूरती को और बढ़ाएगा. ये पुल एलिस ब्रिज और सरदार ब्रिज के बीच बनाया गया है. इससे पहले पीएम मोदी अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट पर खादी उत्सव में पहुंचकर चरखा चलाया. पढ़ें पूरी खबर.

जेपी नड्डा का केसीआर पर हमला, बोले, तेलंगाना के लोग जल्द ही 'नए निजाम' को अलविदा कह देंगे

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP president J P Nadda Telangana Visit) ने कथित भ्रष्टाचार, पार्टी की राजनीतिक गतिविधि पर अलोकतांत्रिक निषेधाज्ञा आदेश जारी करने के लिए शनिवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की आलोचना की तथा कहा कि राज्य के लोग जल्द ही इस 'नए निजाम' को अलविदा कह देंगे. पढ़ें पूरी खबर.

Jharkhand political crisis, लतरातू से वीकएंड मनाकर लौटे सीएम और UPA विधायक

झारखंड में सियासी उथलपुथल (Jharkhand Political crisis) के बीच आखिरकार तीन बसों पर सवार होकर यूपीए के विधायक और मंत्री रांची से खूंटी के लतरातू गए. (Bus took out MLAs from CM House). सीएम हेमंत सोरेन के साथ सत्तारूढ़ दल के विधायक खूंटी के डुमरगाड़ी गए. माना जा रहा है कि उनके साथ तीन बसों में सवार विधायकों की संख्या 37 थी, सभी विधायकों और सीएम ने लतरातू में वीकएंड इंजॉय किया और फिर लगभग चार घंटे वहां बिताने के बाद वापस रांची लौट आए. पढ़ें पूरी खबर.

Amit shah big statement on naxalism छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही चुटकियों में खत्म हो जाएगा नक्सलवाद

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी पर आधारित किताब मोदी@20 को लेकर किए जा रहे सेमिनार में शिरकत (Amit Shah attends Modi books seminar in Raipur) की. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कार्यों की सराहना की. अमित शाह ने पीएम मोदी के कार्यकाल में लिए गए फैसलों के बारे में प्रकाश डाला. पढ़ें पूरी खबर.

सोनाली फोगाट को क्लब में ड्रग्स पिलाने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, देखिए वीडियो

सोनाली फोगाट का एक और सीसीटवी फुटेज सामने आया है. ये वीडियो भी गोवा में उसी क्लब का बताया जा रहा है जिसमें उसने आखिरी बार पार्टी की थी. गोवा पुलिस के दावे के मुताबिक कथित सुधीर सांगवान और सुखविंदर उसे कुछ पिला रहे हैं. इसी वीडियो में सोनाली को पिलाते हुए सुधीर सांगवान को देखा जा सकता है. सोनाली पीते समय सहज नहीं लग रही. पढ़ें पूरी खबर.