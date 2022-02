आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1- UP Elections 2022: अमित शाह आज अलीगढ़ और बदायूं में करेंगे चुनाव प्रचार

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Elections 2022) के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्य के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह अलीगढ़ और बदायूं जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे. साथ ही डोर-टू-डोर कैंपेन भी करेंगे. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

2- TMC का संगठनात्मक चुनाव आज, ममता बनर्जी फिर चुनी जाएंगी पार्टी अध्यक्ष

तृणमूल कांग्रेस (TMC) पांच साल के अंतराल के बाद आज अपने संगठनात्मक चुनाव (TMC organisational election) का आयोजन करेगी और पार्टी की संस्थापक अध्यक्ष ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) फिर से इस पद पर निर्वाचित होंगी. पार्टी सूत्रों ने बताया कि चुनाव के बाद बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार के सिलसिले में उसका रोडमैप प्रस्तुत करेंगी. पढ़ें पूरी खबर.

कल की खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- Union Budget 2022 : लोक सभा में वित्त मंत्री सीतारमण का बजट भाषण, जानिए मुख्य बिंदु

संसद के बजट सत्र (Parliament budget session) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (budget sitharaman lok sabha) ने बजट 2022 पेश किया. कोरोना काल में पेश किए गए बजट से समाज के हर वर्ग को काफी उम्मीदें रहीं. जानिए, लगभग 90 मिनट के बजट भाषण में निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman Speech) ने क्या-क्या एलान किए, किस सेक्टर को क्या मिला. पढ़ें पूरी खबर.

2- Budget 2022 : पीएम मोदी ने कहा- पीपुल फ्रेंडली और आत्मनिर्भर भारत का बजट

संसद के बजट सेशन में वित्त वर्ष 2022-23 का यूनियन बजट (Budget 2022) पेश किया गया. दोनों सदनों में वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद पीएम मोदी ने कहा कि बजट आत्मनिर्भर भारत का बजट है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में वह बुधवार को 'बजट और आत्मनिर्भर भारत' विषय पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे. पढ़िए पूरी खबर.

3- निर्मला सीतारमण के बजट 2022 में आम आदमी को क्या मिला ?

बजट में देश के आमदनी और खर्चों का हिसाब किताब होता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथी बार बजट पेश किया. जानिए उनके बजट में कॉमन मैन यानी आम आदमी को क्या मिला? उन्हें क्या सस्ता मिलेगी और किस सर्विस के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे. पढ़ें पूरी खबर.

4- बजट 2022: सरकारी खजाने में हर एक रुपये में 58 पैसे Tax से आएंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 (Union Budget 2022) पेश किया. बजट के मुताबिक सरकारी खजाने में प्रत्येक रुपये के लिए 58 पैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से आएंगे. जानिए बाकी पैसा कहां से आएगा. पढ़ें पूरी खबर.

5- सबसे छोटा रहा वित्त मंत्री का बजट भाषण, आनंद महिंद्रा ने कहा- may be most impactful

वित्त वर्ष 2022-23 का बजट भाषण सबसे छोटा रहा. वित्त मंत्री सीतारमण के बजट भाषण पर उद्योगपति आनंद महिंद्रा (budget sitharaman speech mahindra) ने कहा कि यह सबसे प्रभावी (may be most impactful) साबित हो सकता है. लोक सभा में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने राज्य सभा में भी बजट संबंधी कार्यवाही में भाग लिया. पढ़ें पूरी खबर.

6- राहुल ने कहा- 'zer0' sum budget, वित्त मंत्री बोलीं- बिना होमवर्क आलोचना स्वीकार नहीं

संसद के बजट सत्र (parliament budget session) में आज आम बजट 2022 पेश किया गया. राहुल गांधी ने बजट को जीरो-सम बजट करार दिया. इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman Speech) ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने शायद ठीक तरीके से होमवर्क नहीं किया है. पढ़ें पूरी खबर.

7- UP Assembly Election: खुशी दुबे की बहन नेहा तिवारी को कांग्रेस ने दिया टिकट

उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है. कांग्रेस ने पहले गैंगस्टर विकास दूबे के सहयोगी अमर दूबे की पत्नी खुशी दूबे की मां को प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया था. लेकिन अब कल्याणपुर विधानसभा से खुशी दूबे की बहन नेहा तिवारी (Khushi Dubeys sister Neha Tiwari from Kalyanpur assembly) को बनाया प्रत्याशी बनाया है. नेहा तिवारी ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया. पढे़ं पूरी खबर.

8- अरुणाचल प्रदेश से अपहृत किशोर के पिता का आरोप : चीनी सेना ने पिटायी की, बिजली के झटके दिए

अरुणाचल प्रदेश से कथित तौर पर चीन की सेना द्वारा अगवा किए गए भारतीय किशोर को उसके परिवार से फिर से मिला दिया गया है. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ:

SPECIAL:

1- इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम क्या है और इसके लाभ क्या हैं?

इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) एक विविध, ओपन-एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जो हाई रिटर्न के साथ-साथ टैक्स बेनिफिट देता है. इसमें निवेश की गई रकम पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर छूट मिलती है. इसमें पूंजी का एक बड़ा हिस्सा इक्विटी फंड में निवेश किया जाता है. इन फंडों की लॉक-इन पीरियड तीन साल है. निवेशक इस लॉक इन पीरियड के बाद फंड बेचकर योजना से बाहर निकल सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर.

2- बजट स्पेशल : किसान गंगा किनारे वाला

देश का आम बजट जनता के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रख दिया. बहुत सारी योजनाओं को उसमें शामिल किया गया है और विकास को भारत के 100 साल आजादी के पूरा होने पर देश को जो दिशा देनी है, उसका पूरा खाका भी खींच दिया. तमाम बड़ी योजनाओं को सदन के पटल पर विस्तार से बताया गया लेकिन एक बहुत बड़ी योजना जो बजट भाषण में सिर्फ एक लाइन में कह दी गई, वह इतनी बड़ी है कि अगर वह अपना जमीनी स्वरूप लेती है, तो भारत की आर्थिक संरचना, भारत की धार्मिक संरचना और सांस्कृतिक संरचना इतनी मजबूत होगी, कि जब भारत आजादी के 100 साल पर खुद को देखेगा, तो विकास की एक बहुत बड़ी इबादत लिख देगा. पढ़िए ईटीवी भारत झारखंड स्टेट हेड भूपेंद्र दूबे का एक विश्लेषण.

3- टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, क्रिप्टोकरेंसी की आमदनी पर भी लगेगा 30 फीसदी टैक्स

केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में आम लोगों को इनकम टैक्स स्लैब में सीधी राहत नहीं दी है. आयकर के दर और टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना बना रही है, जिसे अगले 2 एसेसमेंट साल तक अपडेटेड ITR संभव होगी. बिटकॉइन, ईथेरियम जैसी क्रिप्टोकरंसी से आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है. बजट में यह भी बताया गया है कि रुपये की डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO:

4- पत्रकार ने पूछा, महंगाई-रोजगार पर गोलमोल जवाब क्यों ? सुनिए वित्त मंत्री का जवाब

आम बजट 2022-23 (budget 2022) में महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर क्या सरकार गोलमोल जवाब दे रही है ? एक पत्रकार के इस सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थोड़ी नाराज दिखाई दीं. देखिए वीडियो.

सुनिए वित्त मंत्री का जवाब

5- AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान के मुंह पर पोती कालिख, जानिये कहां

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान के मुंह पर किसी ने कालिख (AIMIM national spokesperson Waris Pathan face turns black) पोत दी, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया. देखें वीडियो.