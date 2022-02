आज की खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

1 - विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से पांच दिनों की यात्रा पर जर्मनी और फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे. वह 23 फरवरी तक वहां रहेंगे. इस दौरान वह म्युनिख सुरक्षा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे. वह द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से भी मिलेंगे.

2 - PM मोदी ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली रेललाइन राष्ट्र को करेंगे समर्पित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली दो अतिरिक्त रेलवे लाइनों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित करेंगे. पढे़ं पूरी खबर.

3 - आज पंजाब में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन

कल की खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - सीमापुरी इलाके में संदिग्ध बैग बरामद, एनएसजी को दी गई सूचना

दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी इलाके में सड़क पर एक संदिग्ध बैग (Seemapuri delhi suspicious bag) मिला. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) को सूचित कर दिया गया है, पुलिस सत्यापन प्रक्रियाधीन है. पढे़ं पूरी खबर.

2 - कैसे हटाए गए पंजाब के 'कैप्टन'? राहुल ने पहली बार दिया जवाब

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे की बात पर बीजेपी ने कई बार कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है. कांग्रेस छोड़ने के बाद अमरिंदर नई पार्टी भी बना चुके हैं. उनके इस्तीफे पर कई बार अटकलें लगाई गईं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कभी अमरिंदर के इस्तीफे पर सीधी बात नहीं की. पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए एक जनसभा में राहुल ने अमरिंदर सिंह के इस्तीफे पर बयान दिया. पढे़ं पूरी खबर.

3 - UP elections 2022 : फतेहपुर में बोले पीएम मोदी, 10 मार्च को मनेगी विजय की होली

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP elections 2022) के लिए फतेहपुर में पीएम मोदी की जनसभा हुई. उन्होंने सपा और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता राज्य में कोई एक सरकार लगातार दूसरी बार नहीं आने के पुराने रिवाज को तोड़ते हुए राज्य में भाजपा को एक बार फिर सत्ता में लाएगी. पढे़ं पूरी खबर.

4 - 'यूपी-बिहार के भैया' पर CM चन्नी ने दी सफाई

'यूपी, बिहार के भैया (UP, Bihar ke bhaiya ) को पंजाब में प्रवेश न करने दें' के बयान पर 24 घंटे के भीतर पंजाब के सीएम रणजीत सिंह चन्नी को सफाई देनी पड़ी. उनका कहना है कि बयान का गलत मतलब निकाला गया. पढे़ं पूरी खबर.

5 - भारत के UPI प्लेटफॉर्म को लागू करने वाला पहला देश बना नेपाल

नेपाल पहला देश है, जिसने भारत की यूपीआई व्यवस्था को अपनाया (nepal adopted upi platform) है. इससे भारत और नेपाल के बीच आर्थिक बॉन्डिंग और मजबूत होगी. नेपाल ने नकद लेनदेन के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने वाले भुगतान मंच के रूप में यूपीआई को अपना लिया है. पढे़ं पूरी खबर.

6 - सिर्फ संक्रमित सुइयों की वजह से 45,864 लोग बने एड्स के मरीज, सबसे ज्यादा पंजाब में

पिछले 10 सालों के दौरान संक्रमित सुइयों की वजह से 45,864 लोग एड्स के मरीज बन गए. यह जानकारी एक आरटीआई में दी गई है. इनमें सबसे अधिक संख्या पंजाब के लोगों की है. पढे़ं पूरी खबर.

7 - channi up bihar row : 'भैया' वाले बयान पर PM मोदी ने पूछा- गुरु गोविंद सिंह जी बिहार में पैदा हुए, क्या उन्हें निकाल देंगे ?

पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए (punjab assembly elections 2022) 20 फरवरी को मतदान होंगे. गुरुवार को अबोहर की नई अनाज मंडी में आयोजित भाजपा की जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी (pm modi in abohar punjab) ने किसानों की भलाई की बात की. उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों को नई सोच और विजन वाली सरकार चाहिए. पीएम ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. पढे़ं पूरी खबर.

8 - यूपी तीसरा चरण : भाजपा को 'किला' बचाने की बड़ी चुनौती, खोया हुआ जनाधार पाने की जुगत में सपा

20 फरवरी को यूपी में तीसरे चरण का चुनाव होना है. यहां पर 59 सीटों पर चुनाव होगा. पिछली बार भाजपा ने 49 सीटें जीती थीं, जबकि सपा को आठ सीटें मिली थीं. बसपा और कांग्रेस को एक-एक सीट से संतोष करना पड़ा था. सपा को 2017 में भले सफलता न मिली हो लेकिन वह दो दर्जन से अधिक सीटों पर नंबर दो की लड़ाई में थे. जाहिर है इस लिहाज यह चरण दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही निर्णायक होने वाला है. पढे़ं पूरी खबर.

9 - mamata vs dhankhar : राज्यपाल ने सीएम को संवैधानिक कर्तव्य की याद दिलाई, जल्द मांगा जवाब

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (mamata vs dhankhar) से विभिन्न मुद्दों पर उनके द्वारा मांगी गई जानकारी जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का आग्रह किया है. राज्यपाल ने ममता को उनके संवैधानिक कर्तव्य की याद दिलाई (governor reminds WB CM constitutional duty) है. पढे़ं पूरी खबर.

10 - मनमोहन सिंह ने कसा मोदी पर तंज, कहा-राजनेताओं को गले लगाने से रिश्ते नहीं सुधरते

पंजाब चुनाव के लिए होने वाले मतदान से दो दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बीजेपी की सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सरकार की आर्थिक और विदेश नीति की आलोचना करते हुए पीएम मोदी पर तंज भी कसा. पढे़ं पूरी खबर.

11 - प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाईकोर्ट का फैसला निरस्त

हरियाणा में निजी नौकरियों में 75 फीसद आरक्षण (75 per cent reservation in the private sector) के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट (SC Haryana 75 pc job quota) में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है. बता दें कि निजी क्षेत्र में डोमिसाइल आधारित आरक्षण (domicile based private sector reservation) के मामले में हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1 - पंजाब में पीएम मोदी कर रहे हैं तूफानी प्रचार, इससे BJP को क्या हासिल होगा?

बीजेपी करीब 30 साल बाद पंजाब में 65 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है. शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन खत्म होने के बाद बीजेपी अपने दो नए राजनीतिक पार्टनर के साथ मैदान में उतरी है. राजनीतिक विश्लेषक तरह-तरह कयास लगा रहे हैं, मगर पीएम नरेंद्र मोदी जीत-हार की परवाह किए बगैर पंजाब में तूफानी दौरा कर रहे हैं. इस चुनाव में बीजेपी के पास खोने के लिए क्या है और उसे क्या हासिल हो सकता है. क्या है पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति? पढे़ं पूरी खबर.

EXCLUSIVE :

2 - पुलिस और सुरक्षाबलों के बीच जनजातीय क्षेत्रों का ज्ञान बढ़ाने की जरूरत :

आदिवासी क्षेत्रों (tribal areas) में तैनात पुलिस और सुरक्षाबलों को लेकर संसदीय समिति ने गृह मंत्रालय को सुझाव दिया है. संसदीय समिति (Parliamentary committee) का कहना है कि जवानों को वहां के रीतिरिवाज और परंपराओं की जानकारी होनी चाहिए. वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

3 - दो चरणों के चुनाव में ही 'साइकिल' उड़कर सैफई चली गई : केशव प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए दो चरणों का मतदान हो चुका है. पांच चरण अभी बाकी हैं, जिसके लिए प्रचार अभियान चरम पर है. सभी राजनीतिक दल बढ़त बनाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं. प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता केशव प्रसाद मौर्य भी भाजपा के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं. प्रचार के दौरान केशव विपक्षी समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला करते हैं. चुनाव को लेकर केशव मौर्य से विभिन्न विषयों पर 'ईटीवी भारत' ने खास बातचीत की. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दो चरणों के चुनाव में ही 'साइकिल' उड़कर सैफई चली गई. जानिए डिप्टी सीएम ने और क्या कहा. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO :

4 - पंजाब में मंच पर गिर पड़े रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पंजाब के फरीदकोट में चुनावी जनसभा के दौरान मंच पर गिर पड़े. इसके बाद राजनाथ सिंह गुस्से में दिखे और उन्होंने माला नहीं पहनी. धक्का-मुक्की जैसी स्थिति बनने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फरीदकोट में चुनावी सभा के मंच पर गिर पड़े. जानकारी के मुताबिक वीडियो मंगलवार का है. देखें वीडियो.

5 - राजनाथ का AAP पर तंज, 'गोलगप्पा' समझ रखा है क्या, चन्नी को कहा- खिलवाड़ समझा है जो यूपी-बिहार वालों को वापस करेंगे

पंजाब के नांगल में चुनावी रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पंजाब को लोगों ने गोलगप्पा समझ रखा है. कोई दिल्ली से चला आ रहा है, कोई कहीं से चला आ रहा है. कहते हैं सरकार बना लेंगे. आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, दिल्ली में सरकार बन गई है, चला लीजिए, इतना ही काफी है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के गली-कूचों में शराब की दुकानें खोल रखी हैं, यहां कहते हैं कि ड्रग्स का कारोबार खत्म कर देंगे. देखें वीडियो.

6 - केदारनाथ के तपस्वी ललित महाराज, जो भारी बर्फबारी में भी तपस्या में लीन

उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी (heavy snowfall in Kedarnath Dham Uttarakhand) है, जिसकी वजह से छह से सात फीट तक बर्फ जम चुकी है. नंदी भगवान की मूर्ति भी बर्फ से ढक चुकी है. वहीं, धाम में बाबा बर्फानी ललित महाराज की माया हर तरफ छायी है. भारी बर्फबारी में भी बाबा बर्फानी ललित महाराज (Baba Barfani Lalit Maharaj) केदारनाथ भगवान की तपस्या में लीन (Lalit Maharaj is doing penance) हैं. वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह बाबा बर्फबारी में भी तप कर हैं. यही नहीं, अब इस बाबा ने नदी किनारे पर भी आराधना शुरू कर दी है. बताया जाता है कि ललित महाराज साढ़े 11 हजार फीट की ऊंचाई में केदारनाथ धाम में माइनस डिग्री तापमान की कड़कड़ाती सर्दी में तपस्या करते (Lalit Maharaj penance amidst heavy snowfall in Kedarnath) हैं. ललित महाराज साल भर बाबा केदार का ध्यान करते हुए योगमुद्रा और समाधि की अवस्था में तप करते हुए नजर आते हैं. सालों से ललित महाराज की यही दिनचर्या है. सूत्रों का कहना है कि ललित महाराज साल 2013 की आपदा के बाद से केदारनाथ में रह रहे हैं. देखें वीडियो.