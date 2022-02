आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1 - राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा आज

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे. राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे (Rahul Gandhi Chhattisgarh visit) को लेकर कांग्रेसी उत्साहित हैं. लेकिन राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी गरमा गई है. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - लोकसभा में राहुल का मोदी-शाह पर तीखा हमला, बताया- 'किंग' की तरह कर रहे शासन

लोक सभा में राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि गरीबों और अमीरों के हिंदुस्तान के बीच खाई बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि 50 साल में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है. राहुल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि सरकार पांच-दस उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है. राहुल ने कहा कि 84 प्रतिशत लोगों की आमदनी घटी है. पढ़ें पूरी खबर.

2 - Parliament Budget Session : लोक सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

संसद में बजट सत्र (parliament budget session) के तीसरे दिन लोक सभा में दिवंगत नोबेल विजेता डेसमंड टूटू को श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद प्रश्नकाल में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव ने कई अहम सवालों के जवाब दिए. प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में कुछ अहम मुद्दे उठाए गए. शून्यकाल के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया. धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने की. पढे़ं पूरी खबर.

3- यूपी विधानसभा चुनाव का पहला चरण, 'दागियों' को टिकट देने में सपा 'अव्वल'

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले फेज में सभी दलों ने जमकर दागियों को टिकट दिया है. एडीआर ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि पहले चरण का चुनाव लड़ने वाली सभी प्रमुख पार्टियों ने 15 से 75 फीसदी दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के मुताबिक, प्रमुख राजनीतिक दलों के 15 से 75 फीसदी उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. पढे़ं पूरी खबर.

4 - CBI ने 96 अफसरों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिला किया, 55 अब भी सेवा में : सरकार

सीबीआई (CBI ) ने 96 सरकारी अधिकारियों (government officers) के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया. उनमें से 55 अभी भी सेवा में हैं. पढ़ें पूरी खबर.

5 - ITR में संशोधन की मोहलत कोई माफी योजना नहीं, चुकाना होगा इतना TAX

आयकर रिटर्न (आईटीआर) में की गई गलतियों को दुरुस्त करने के लिए करदाताओं को दी गई दो साल की मोहलत कोई माफी योजना नहीं है. राजस्व सचिव तरुण बजाज (Revenue Secretary Tarun Bajaj) ने ये बात कही. साथ ही कहा कि क्रिप्टोकरेंसी से हुई आय का ब्योरा जोड़ने के लिए कॉलम जोड़ा जाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

6- KCR Budget remark PM Modi : टीआरएस सांसद ने पल्ला झाड़ा, अठावले बोले- कन्याकुमारी में डुबो देंगे

संसद के बजट सत्र (parliament budget session) में आम बजट पेश किए जाने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया (telangana cm kcr post budget remarks) दी थी. भाजपा ने आरोप लगाया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी (alleged abusive remarks against PM Modi) की. इस पर केसी राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के सांसद के केशव राव ने कहा है कि सीएम के शब्दों पर ध्यान न देकर उनकी भावनाओं को समझा जाना चाहिए. केसीआर के बयान पर सांसद रामदास अठावले (RPI MP Ramdas Athawale) ने कहा कि 'भाजपा को बंगाल की खाड़ी...' में फेंके जाने का बयान ठीक नहीं है. पढ़ें पूरी खबर.

7 - BJP MLA Nitesh Rane ने हत्या के प्रयास मामले में अदालत में किया आत्मसमर्पण

बीजेपी नेता नितेश राणे ने बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी. उनके अधिवक्ता ने कहा कि वह आत्मसमर्पण करके जांच में सहयोग करना चाहते हैं. सिंधुदुर्ग के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरबी रोटे ने मंगलवार को उनकी जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि 'याचिका समय पूर्व और सुनने योग्य नहीं' है. पढे़ं पूरी खबर.

8 - punjab congress rift : जाखड़ का दावा- अमरिंदर के बाद मिला 42 कांग्रेस विधायकों का समर्थन, ठुकराया डिप्टी सीएम पोस्ट

राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पंजाब कांग्रेस की दरार (punjab congress rift) एक बार फिर सामने आई है. पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ने दावा किया है कि पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह के पद छोड़ने के बाद (Sunil Jakhar Amarinder Singh step down) कांग्रेस के 42 विधायक सुनील जाखड़ के समर्थन में (sunil jakhar congress mlas support) थे. पढ़ें पूरी खबर.

9 - जानिए, कहां बन रहे हैं देश के दो सबसे लंबे रेलवे फ्लाईओवर

पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राहुल जयपुरिया ने कहा कि कटनी 'ग्रेड सेपरेशन योजना' (Katni grade separation project) के तहत बीना-कटनी-बिलासपुर रेल मार्ग पर अप और डाउन दिशाओं में दो फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं. इस परियोजना से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्सों में खदानों से कोयले से लदी ट्रेनों की आवाजाही में मदद मिलेगी. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

EXCLUSIVE :

1 - ETV BHARAT से बोलीं प्रियंका गांधी, वोट से पहले जनता देखे उनके लिए किसने क्या किया ?

ईटीवी भारत से खास बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश की जनता में ऐसा उत्साह देखकर बहुत खुशी हो रही है. उन्होंने अपील की है कि प्रदेश की जनता विकास के आधार पर वोट दे. इस आधार पर वोट दे कि उनके लिए आखिर किया क्या गया है. देखें वीडियो.

2 - जमीन से जुड़ा हूं, हवाहवाई नेता से तुलना न करें : स्वामी प्रसाद

यूपी में भाजपा से बगावत कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हुए स्वामी प्रसाद मौर्य (Samajwadi Party leader Swami Prasad Maurya) को उनकी परंपरागत सीट पडरौना से हटाकर कुशीनगर जिले की ही फाजिलनगर सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया है. जिसके बाद बीजेपी स्वामी प्रसाद पर हार के डर से अपनी सीट बदलवाने का आरोप लगा रही है. बीजेपी के इस आरोप को लेकर उन्होंने 'ईटीवी भारत' से बात करते हुए कहा है कि वो जिन आरपीएन सिंह के नाम से मुझे डरा रहे हैं वो मेरे सामने 'पिद्दी' हैं. उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़ा नेता हूं, हवाहवाई नेता से तुलना न करें. केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ पल्लवी सिंह को प्रत्याशी बनाने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ उनके पास हर दांव है, उन्होंने अखिलेश के खिलाफ एसपी बघेल को उतारा है तो हमने केशव के खिलाफ पल्लवी पटेल को प्रत्याशी बना दिया है. देखें वीडियो.

SPECIAL :

3 - वित्त मंत्री ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने पर दिया जोर, बिहार में पहले से ही है इसका शोर

आईटीआई की पढ़ाई करने वाले पटना के रंजीत कुमार ने प्राइवेट जॉब को छोड़कर खेती-किसानी को अपनाया है. पिछले दो सालों से ऑर्गेनिक खेती (Organic Farming) के जरिए वे लाखों की कमाई कर रहे हैं. वे कहते हैं कि जैविक खेती न केवल आमदनी के लिए लिहाज से अच्छी है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर है. रंजीत के मुताबिक जैविक खेती को बढ़ावा (Government Encourages Organic Farming) देने की जरूरत है. आगे पढ़ें विशेष रिपोर्ट.

4 - मालदीव में भारत विरोधी अभियान व भू-राजनीति पर इसका प्रभाव

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति यामीन (Former Maldivian President Yameen) और बीजिंग के बीच घनिष्ठ गठजोड़ से नई को खतरा है. मालदीव इसका गवाह रहा है. मालदीव में भारत विरोधी बयानबाजी (Anti India rhetoric in Maldives) को बढ़ावा देने के बीजिंग के अथक कृत्यों के रूप में इसे समझा जा सकता है. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता सौरभ शर्मा की रिपोर्ट.

5 - पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में वाम दल हाशिये पर क्यों नजर आ रहे हैं ?

पांच राज्यों के चुनाव में वामपंथी दल हाशिए पर दिख रहे हैं. हालत यह है कि कभी देश की सबसे मजबूत पार्टी रही सीपीआई और सीपीआई (एम) आज मिलजुल कर भी सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े नहीं कर रही है. पिछले कई चुनावों से उसका वोट प्रतिशत भी लगातार गिरता रहा है. पढे़ं पूरी खबर.

6 - Punjab Assembly Election: जानें पंजाब की गोल्ड पॉलिटिक्स में कौन कितना वजनदार

चुनाव और संपत्ति के बीच घनिष्ठ (close relationship between election and property) संबंध है. कहा जाता है कि बिना पैसे और ताकत के चुनाव नहीं जीते जाते. हालांकि कहीं पर इसका कोई अपवाद भी हो सकता है. सरकारें घाटे में जा रही हैं लेकिन अधिकांश राजनेताओं की संपत्ति (wealth of most politicians is increasing) बढ़ रही है. कहीं यह नगद है तो कहीं गहनों के रूप में मौजूद है. पढ़ें पूरी खबर.