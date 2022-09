आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

-- मंडी में PM मोदी की रैली में एक लाख से अधिक युवा लेंगे भाग, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 1800 जवान रहेंगे तैनात

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल दौरे पर आ (PM Modi Himachal tour) रहे हैं. मंडी में प्रस्तावित पीएम मोदी रैली (PM Modi rally in Mandi) को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर (BJYM Rally in Mandi) ली गई हैं. इस रैली में एक लाख से अधिक युवाओं के पहुंचने का अनुमान है.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

'नीतीश और लालू से आपको डरने की जरूरत नहीं, मोदी सरकार साथ है'

सीमांचल (Home Minister Amit Shahs visit to Seemanchal) में आया हूं तो लालू नीतीश के पेट में दर्द हो रहा है. लालू और नीतीश से डरना मत ऊपर मोदी सरकार है. पूर्णिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए पूरे आधे घंटे तक सीएम नीतीश और राजद सुप्रीमो लालू यादव पर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार पर हमला किया तो कई बातों का लालू नीतीश से जवाब मांगते भी नजर आए. पूर्णिया में अमित शाह (Home Minister Amit Shah Bihar Tour ) ने

Ankita Bhandari Murder Case: कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जेल

अंकिता भंडारी हत्या मामले (ankita bhandari murder case) में तीन आरोपियों को गिरफ्तार (Three arrested in Ankita Bhandari murder case) किया गया है. अंकिता भंडारी हत्या मामले के तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश (three accused appeared in court) किया गया. जहां से उन्हें 14 दिन की पुलिस रिमांड (Police remand for accused in Ankita murder case) पर जेल भेजा गया है.

bombay high court : उद्धव गुट को दशहरा रैली की मिली इजाजत

दशहरा रैली को लेकर बम्बई हाईकोर्ट से उद्धव गुट को राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उन्हें शिवाजी पार्क में रैली की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि बीएमसी का यह फैसला कि उद्धव गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत नहीं दी जा सकती है, उचित नहीं है. Bombay high court on Dussehra rally.

PFI नेताओं से फंडिंग और विदेशी कनेक्शन के बारे में पूछताछ कर रही NIA

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उससे जुड़े लिंक पर गुरुवार को देशभर में छापेमारी की थी. जांच एजेंसी टेरर फंडिंग और विदेशी कनेक्शन के बारे में आरोपियों से पूछताछ कर रही है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

नेशनल हेराल्ड मामला: ED ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी किया

नेशनल हेराल्ड (National Herald) अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी (ED) ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी किया है. इस बारे में अफसरों ने बताया कि चार नेताओं को नोटिस दिया गया है. पढे़ं पूरी खबर

अनुच्छेद 370 निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दशहरे के बाद सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट दशहरे की छुट्टी के बाद जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध (SC abrogation of Article 370) करेगा. पढे़ं पूरी खबर

MUST READ :

SPECIAL :

The Savoy : क्वीन मैरी से लेकर इंदिरा गांधी तक रह चुकी हैं विजिटर्स

मसूरी का मशहूर द सेवॉय होटल. यह वह जगह है जहां 1906 में ब्रिटिश क्वीन मैरी भी ठहर चुकी हैं. नेहरू और इंदिरा गांधी भी यहां के विजिटर्स में शामिल रह चुके हैं. इस जगह का अपना एक इतिहास है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में. इस जगह से जुड़े अनेकों ऐसे पहलू हैं, जिनके बारे में आपको भी शायद पहली बार जानकारी मिलेगी. और यह जानकारी दे रहे हैं मशहूर लेखक गणेश सैली. पढ़ें पूरी खबर

Digital lending frauds : बचना है तो आरबीआई के इन नियमों को जरूर जानें

डिजिटल इनोवेशन के दौर में कर्ज लेने वालों को तुरंत कर्ज मुहैया कराया जा रहा है. लेकिन कभी-कभी डिजिटल उधारकर्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऋण प्राप्तकर्ताओं और लेनदारों के बीच सभी लेनदेन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दायरे में आते हैं. आरबीआई ने इस बाबत कुछ नए नियम भी लाएं हैं. आइए इनके बारे में जानते हैं. Digital lending frauds . पढे़ं पूरी खबर.

VIDEO :

बैलगाड़ी पर कीर्तन करते स्कूल आते और जाते बच्चे, देखिए Video

मथुरा के संदीप मुनि स्कूल की छात्राएं बैलगाड़ी में संकीर्तन (bullock cart sankirtana) करते हुए स्कूल जातीं हैं. विद्यालय की प्रधानाचार्य ने कहा कि इस बैलगाड़ी की वजह से वृंदावन प्रदूषण से मुक्त रहेगा.