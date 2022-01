आज की खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - India-China talk: चीन ने कहा- सीमा पर हालात स्थिर, 12 जनवरी को होगी कमांडर स्तरीय वार्ता

चीन ने मंगलवार को कहा कि भारत से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति (Current situation in the border areas with India is stable) स्थिर है. उसने पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले शेष स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पर चर्चा के लिए बुधवार को कोर कमांडर स्तर की 14वें दौर की वार्ता (14th round of commander level talks) होने की पुष्टि की है. पढे़ं पूरी खबर.

2 - 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पुदुचेरी में बुधवार से शुरू हो रहे दो दिवसीय 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव (Two day 25th National Youth Festival) का वर्चुअल उद्घाटन (virtual opening) करेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

3 - Haridwar Dharm Sansad Case: स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर SC में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट हरिद्वार धर्म संसद के दौरान कथित घृणा भाषण (Haridwar Dharm Sansad Case) के मामले की स्वतंत्र जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है. याचिका में कहा गया है कि घृणा भाषण देने वालों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है. आज इस मामले की सुनवाई है. पढ़ें पूरी खबर.

कल की खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - मेरे पिता अभी किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं : स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी

स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) की बेटी तथा बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य (Sanghamitra Maurya) ने उनके पिता के सपा में शामिल होने की खबरों को खंडन किया है. संघमित्रा ने कहा कि उनके पिता ने इस्तीफा जरूर दिया है लेकिन अभी समाजवादी पार्टी या अन्य किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं. वह अगले दो दिनों में अपनी आगे की रणनीति घोषित करेंगे. पढे़ं पूरी खबर.

2 - यूपी में भाजपा को बड़ा झटका, मौर्य के समर्थक तीन विधायकों ने दिया इस्तीफा

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है. योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) के इस्तीफे और सपा ज्वॉइन करने के बाद भाजपा के तीन और विधायकों के पार्टी से इस्तीफा देने की खबर है. खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक भाजपा विधायकों- ब्रजेश प्रजापति, रोशन लाल वर्मा और भगवती सागर ने भी इस्तीफा दे दिया है. पढ़ें पूरी खबर.

3 - आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 15 मार्च तक बढ़ी

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा (Income tax return filing deadline extended) 15 मार्च तक बढ़ा दी है. सीबीडीटी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पढे़ं पूरी खबर.

4 - Covid Surge India: कोरोना से उपजे हालात पर स्वास्थ्य मंत्री ने 120 विशेषज्ञों से की चर्चा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया (Union Health Minister Dr Mansukh Mandaviya) ने मंगलवार को करीब 120 विशेषज्ञ चिकित्सकों से बात (Talk to 120 specialist doctors) की है. देश में मौजूदा कोविड की स्थिति पर उन्होंने चर्चा की और सुझाव भी मांगे. पढे़ं पूरी खबर.

5 - विधानसभा से एक साल के लिए निलंबन सदन से निष्कासन से भी बुरा है : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि विधानसभा से एक साल के लिए निलंबन (suspension from assembly for one year), निष्कासन से भी बुरा है क्योंकि इसके परिणाम बहुत भयावह (the consequences are horrifying) हैं. इससे किसी निर्वाचन क्षेत्र का सदन में प्रतिनिधित्व बनाए रखने का अधिकार (right to represent) प्रभावित होता है. पढ़ें पूरी खबर.

6 - लद्दाख राजस्व विभाग से उर्दू की 'विदाई', सांसद बोले- थोपी गई भाषा से मिली स्वतंत्रता

लद्दाख के भाजपा सांसद जम्यांग सेरिंग नामग्याल ने पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पटवारी और नायब तहसीलदार जैसे पदों पर बहाली के लिए राजस्व नियमों में बदलाव (उर्दू को हटाने) की मांग की थी. लद्दाख प्रशासन ने उसे स्वीकार कर लिया है. राजस्व विभाग से उर्दू की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. पढ़ें पूरी खबर.

7 - Molnupiravir अभी तक कोविड के नैदानिक ​​​​प्रबंधन प्रोटोकॉल में शामिल नहीं

आईसीएमआर (ICMR) के कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय कार्यबल ने अब तक कोविड-19 के नैदानिक ​​प्रबंधन प्रोटोकॉल में एंटीवायरल दवा मोलनुपिरवीर को शामिल नहीं (Antiviral drug Molnupiravir not included) करने का फैसला किया है. आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पढ़ें पूरी खबर.

8 - जारी रहेगा गंगासागर मेला, निगरानी कमेटी से हटाए गए सुवेंदु

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में गंगासागर मेला 2022 जारी रखने की अनुमति दे दी है. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मेले की निगरानी के लिए नई समिति बनाई है. इसके साथ ही राज्य सरकार की याचिका पर निगरानी समिति से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को हटा दिया गया है. पढे़ं पूरी खबर.

9 - BrahMos supersonic cruise missile का सफल परीक्षण

भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल (BrahMos supersonic cruise missile) का सफल परीक्षण किया है. नेवी के बेड़े में शामिल होने के बाद नौसेना की ताकत बढ़ेगी. पढ़ें पूरी खबर.

10 - अमेरिकी डॉक्टर्स ने पहली बार मानव में लगाया सुअर का दिल

अमेरिका के चिकित्सकों ने इतिहास रचते हुए दुनिया में पहली बार मनुष्य में सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण किया ( pig hearts into humans) है. ‘यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर’ (University of Maryland Medical Center) के चिकित्सकों ने कहा कि यह प्रत्यारोपण दर्शाता है कि आनुवंशिक बदलाव के साथ जानवर का हृदय तत्काल अस्वीकृति के लक्षण दिखाए बिना मानव शरीर में कार्य कर सकता है. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1 - BJP हाईकमान का साफ निर्देश, एक हद तक ही नेताओं का मान-मनौव्वल, अनुचित मांग स्वीकार नहीं

मंगलवार को पूरे दिन बीजेपी मुख्यालय में चली बैठक (Meeting held at BJP Headquarters) में पार्टी के आलाकमान और वरिष्ठ नेताओं ने राज्य के नेताओं से क्षेत्रवार ब्यौरा लिया. साथ ही पार्टी के नेताओं ने उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे (Swami Prasad Maurya's resignation) को लेकर भी चर्चा की गई. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट. पढ़ें पूरी खबर.

2 - Union Budget Explained: आसान शब्दों में समझें, बजट में क्या होता है राजकोषीय घाटा?

कर प्रस्तावों के बाद केंद्रीय बजट में सबसे उत्सुकता से देखे जाने वाले नंबरों में से एक है वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत कर प्रस्ताव राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit Tax Proposal Submitted by Minister) है. राजस्व प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय सहित सरकारी वित्त का अध्ययन करने वाले मैक्रो-अर्थशास्त्रियों के लिए राजकोषीय घाटा सबसे (Fiscal deficit most important) महत्वपूर्ण है. जानकारी दे रहे हैं ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता कृष्णानंद त्रिपाठी.

3 - India Exports: अमेरिका को आम व अनार निर्यात करेगा भारत, USDA से मिली मंजूरी

देश के आम उत्पादकों के लिए एक बड़ी राहत है. केंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की है कि अमेरिका को भारतीय आमों के निर्यात (export of Indian mangoes) के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग (USDA) की मंजूरी मिल गई है. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता कृष्णानंद त्रिपाठी की रिपोर्ट. पढ़ें पूरी खबर.

4 - डेल्टाक्रोन से नहीं घबराएं, कोविड प्रोटोकॉल का करते रहें पालन : विशेषज्ञ

ओमीक्रोन के बाद डेल्टाक्रोन वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है. हालांकि, अभी तक की जानकारी के मुताबिक यह डेल्टा वेरिएंट की तरह घातक नहीं है. इसे सबसे पहले साइप्रस में खोजा गया है. स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि क्योंकि हमारी बड़ी आबादी ने वैक्सीनेशन प्राप्त कर लिया है, लिहाजा पैनिक जैसी कोई स्थिति नहीं (no need to worry over deltacron) है. उनका कहना है कि हमे लगातार प्रोटोकॉल का पालन करते रहने की जरूरत है. पेश है वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट. पढ़ें पूरी खबर.

EXCLUSIVE :

5 - ईटीवी भारत से बोले - स्वामी प्रसाद मौर्य, 'भाजपा नेताओं से परेशानी नहीं, दलितों के खिलाफ नीति से था असहज'

योगी कैबिनेट में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पद से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हो गए हैं. जिसके बाद ईटीवी भारत ने स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें भाजपा नेताओं से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि दलितों के खिलाफ अपनायी गई नीतियों से उन्हें परेशानी थी. पढ़ें पूरी खबर.