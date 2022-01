आज की खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

1- आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चार दिवसीय त्रिपुरा दौरे पर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत चार दिवसीय त्रिपुरा दौरे पर जाने वाले हैं. अधिकारियों ने बताया है कि अधिकारियों भागवत का चार दिवसीय त्रिपुरा सोमवार से शुरू होगा. सूत्रों ने कहा, भागवत अपनी यात्रा के दौरान राज्य के अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब से भी मुलाकात करेंगे. पढ़ें पूरी खबर

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- Parakram Diwas : नेताजी के होलोग्राम स्टैचू का अनावरण, पीएम मोदी ने किया देश को समर्पित

नेताजी सुभाष चंद्र बोस (Netaji Subhas Chandra Bose) की जयंती के मौके पर देश ने पराक्रम दिवस (Parakram Diwas) मनाया. इस मौके पर पीएम मोदी (PM Modi Parakram Diwas) ने नेताजी सुभाष के होलोग्राम स्टैचू (hologram statue of Netaji) का अनावरण किया. इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा (hologram statue of Netaji at India Gate) की स्थापना से पहले अत्याधुनिक तकनीक की मदद से नेताजी का होलोग्राम स्टैचू बनाया गया है. पढे़ं पूरी खबर.

2 - अरुणाचल प्रदेश से लापता युवक चीन की सीमा में मिला

अरुणाचल प्रदेश से लापता 17 साल का एक भारतीय युवक चीन की सीमा में मिल गया (Arunachal pradesh missing youth found) है. भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि की है. पढ़ें पूरी खबर.

3- भारत में ओमीक्रोन कम्‍युनिटी ट्रांसमिशन के स्तर पर, Omicron BA.2 ने भी बढ़ाई चिंता

भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) ने कहा है कि ओमिक्रोन अब भारत में कम्‍युनिटी ट्रांसमिशन के स्तर पर है. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

4 - Hate Speech: सिद्धू के सलाहकार मुस्तफा पर FIR, अमरिंदर ने की गिरफ्तारी की मांग

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा (FIR against Navjot Sidhus advisor Mohammad Mustafa) पर मालेरकोटला में एक जनसभा में कथित रूप से एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान (hate speech case) देने का आरोप लगा है. हालांकि, मुस्तफा ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है. पढे़ं पूरी खबर.

5 - नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण को लेकर टीएमसी और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण को लेकर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प हो गई. भाजपा सांसद ने दावा किया है कि उनकी जान पर बन आई थी. भाजपा समर्थकों का कहना है कि झड़प के बावजूद पुलिस ने कुछ नहीं किया. पढ़ें पूरी खबर.

6 - R-Day Parade 2022 : DRDO की झांकियों में दिखेंगे तेजस के हथियार, रक्षा तकनीक

गणतंत्र दिवस परेड (Republic Day parade 2022) से पहले DRDO ने सशस्त्र बलों के लिए विकसित तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए एक वीडियो जारी किया है. जिसमें लड़ाकू तेजस विमान उड़ान भरता दिख रहा है. इस बार 26 जनवरी पर परेड में DRDO की दो झांकियां शामिल होंगी. पढ़ें पूरी खबर.

7 - बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से हटाई गई महात्मा गांधी की पसंदीदा धुन 'अबाइड विद मी'

महात्मा गांधी के पसंदीदा ईसाई स्तुति गीतों ( tune of Mahatma Gandhi's favorite song) में से एक 'अबाइड विद मी' (Abide with Me) की धुन को इस साल 29 जनवरी को होने वाले 'बीटिंग रिट्रीट' समारोह (Beating Retreat ceremony) से हटा दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

8 - BPCL को खरीदने की तैयारी में जुटे वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल

वेदांता ग्रुप सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीपीसीएल और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदने की तैयारी कर रही है. ग्रुप ने इसके लिए अलग से 10 अरब डॉलर का एक कोष बना रहा है. वेदांता ने बीपीसीएल के लिए जांच-परख का काम पूरा कर लिया है. सरकार जब भी इसकी बोली लगाने की शुरुआत करेगी, ग्रुप इसमें हिस्सा लेगा. पढ़ें पूरी खबर.

9 - पीवी सिंधु ने जीता सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने युवा हमवतन भारतीय मालविका बंसोड़ (pv sindhu defeats Malvika Bansod) को सीधे गेम में हराकर सैयद मोदी इंटरनेशल बैडमिंटन टूर्नामेंट (syed modi international badminton tournament) का दूसरी बार महिला एकल खिताब जीता. पढे़ं पूरी खबर.

10 - अर्थव्यवस्था में अभी कई 'काले धब्बे', सरकार को 'सावधानी' से खर्च करने की जरूरत : राजन

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने कहा है कि सरकार को भारतीय अर्थव्यवस्था की K-शेप रिकवरी रोकने के लिए और भी उपयुक्त कदम उठाने की जरूरत है. पढे़ं पूरी खबर.

11 -लेखक असद लतीफ का दावा, भारत की ही तरह सिंगापुर के इतिहास का हिस्सा हैं नेताजी

नेताजी सुभाष चंद्र बोस (Netaji Subhas Chandra Bose) से जुड़ी कहानियां आज भी लोगों को रोमांचित और प्रेरित करती हैं. नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कद कितना ऊंचा था, इसकी मिसाल नेताजी की स्वीकार्यता से मिलती है. यह स्पष्ट होता है कि नेताजी वैश्विक शख्सियत थे. सिंगापुर में रहने वाले लेखक असद लतीफ (Singapore based writer Asad Latif) ने दावा किया है कि नेताजी भारत की तरह ही सिंगापुर के भी इतिहास का हिस्सा (Netaji Subhas part of Singapore history) हैं. पढे़ं पूरी खबर.

12 - कर्नाटक 100% पात्र आबादी को कोविड टीके की पहली डोज लगाने वाला पहला राज्य बना

कर्नाटक अपनी शत प्रतिशत पात्र आबादी को कोविड टीके की पहली खुराक (Karnataka 100 percent first dose vaccine coverage) लगाने वाला देश का पहला राज्य बना गया है. कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ के. सुधाकर ने यह उपलब्धि हासिल करने में एक साल और सात दिन लगे. पढे़ं पूरी खबर.

13 - इस बार का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रो. विनोद शर्मा को मिला

साल 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए संस्थान श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को चयनित किया गया है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज शाम आयोजित होने वाले अलंकरण समारोह में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा. इसके तहत 51 लाख का रुपये का नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

1 - हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी, ऊपरी इलाकों में आवाजाही ठप

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी (snowfall in himachal pradesh) का दौर जारी है. शनिवार देर रात से शिमला सहित प्रदेश के कुल्लु, लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा में भारी बर्फबारी हो रही है. अब तक शिमला में करीब आधा फुट बर्फबारी हो चुकी है. मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल में भारी बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है. बर्फबारी के चलते शिमला शहर के साथ ही ऊपरी इलाकों में आवाजाही पूरी तरह से ठप (roads closed in Shimla) हो गई है. देखें वीडियो.

2 -cucumber gherkins export : भारत दुनिया में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बना

भारत ने अप्रैल से अक्टूबर, 2021 के बीच 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के खीरे का निर्यात किया. साल 2020-21 में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य का खीरे का निर्यात हुआ है. नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक भारत ककड़ी और खीरे के निर्यात (cucumber gherkins export) के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है. पढ़ें पूरी खबर.