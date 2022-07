बेंगालुरु: अफ्रीका के इथोपिया से बेंगलुरु आए व्यक्ति में मंकीपॉक्स के लक्षण पाए गए थे. हालांकि उसकी रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि उसे मंकीपॉक्स नहीं बल्कि चिकनपॉक्स है. कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री (Karnataka health minister) डॉ. के. सुधाकर ने रविवार को कहा कि मंकीपॉक्स के लिए व्यक्ति के नमूने की परीक्षण रिपोर्ट नकारात्मक थी और यह पाया गया कि उसे चिकन पॉक्स था.

ट्वीट

स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर ने इस बारे में ट्वीट किया 'बेंगलुरु आए इथियोपियाई मूल के एक व्यक्ति में मंकीपॉक्स के लक्षण पाए जाने के बाद उसका परीक्षण किया गया. अब उसकी जांच रिपोर्ट में मंकीपॉक्स नेगेटिव होने की पुष्टि हुई है और पता चला है कि उसे चिकनपॉक्स है.' मंत्री ने ट्वीट किया, 'राज्य में मंकीपॉक्स को रोकने के लिए जिन देशों में संक्रमण पाया गया है वहां से आने वाले यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान और सूजन लिम्फ नोड्स जैसे लक्षणों के लिए हवाई अड्डे पर जांच की जा रही है.'

इथोपिया का एक व्यक्ति जो 4 जुलाई को एक निजी अस्पताल में गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए आया था उसमें मंकीपॉक्स का पता चला था. शहर के एक निजी अस्पताल में मरीज का इलाज चल रहा है. व्यक्ति के शरीर पर खुजली और शरीर के कुछ हिस्सों में छोटे-छोटे छाले थे. इसकी निगरानी करने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नमूना पुणे में एनआईवी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी) भेजा था जहां से अब चिकनपॉक्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.

पढ़ें- बेंगलुरु आए अफ्रीकी देश के युवक में दिखे मंकीपॉक्स के लक्षण

Its , Ethiopian citizen confirmed with chicken pox not monkeypox Karnataka health minister