छिंदवाड़ा। पेंच टाइगर रिजर्व में इन दिनों हाथियों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है. 6 दिनों तक हाथियों की खिदमत कर उन्हें लजीज व्यंजन परोसे जा रहे हैं. पेंच टाइगर रिजर्व के कर्माझिरी परिक्षेत्र में पियोरथड़ी हाथी कैम्प में 3 अगस्त से शुरू हुए 6 दिवसीय हाथी महोत्सव (Elephant festival) का शुभारंभ किया गया है. पूरा पार्क प्रबंधन इनकी खुशामदी में लगा हुआ है. हाथियों के खान पान का ध्यान रखते हुए उन्हें मिठाई से लेकर फल-फूल दिये जा रहे हैं. इसके अलावा स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है.

पेंच टाइगर रिजर्व हाथी महोत्सव

नाखूनों की कटाई और स्वास्थ्य परीक्षण हुआ: मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क पेंच टाइगर रिजर्व (Pench Tiger Teserve) के कर्माझिरी परिक्षेत्र में पियोरथड़ी हाथी कैम्प में बुधवार को 6 दिवसीय हाथी महोत्सव का शुभारंभ क्षेत्र संचालक पेंच टाइगर रिजर्व अशोक कुमार मिश्रा ने किया. इस दौरान हाथियों को स्नान कराकर नीम तेल की मालिश की गई. इतना ही नहीं हाथियों की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है. उनके नाखूनों की कटाई तथा स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ.

व्यंजनों का कराया सेवन: भोजन में हाथियों की पसंदीदा मिठाई, गन्ना, नारियल, मक्का, गुड़, चना, पपीता, अनानास, केला व रोटियां दी गईं. हाथियों को खाना खिलाने के बाद उन्हें कुछ देर घुमाने भी लेकर जाया जा रहा है. वन्यप्राणी डॉक्टर ने महावतों को हाथी की उचित देखभाल करने के निर्देश दिये हैं. पेंच टाइगर रिजर्व में पालतू हाथी, जिनमें दो नर जंग बहादुर एवं गणेशा तथा तीन मादा सरस्वती, दामिनी एवं शैरोन हैं. हाथियों का उपयोग गश्ती कार्य और टाइगर रेस्क्यू के लिए भी किया जाता है.

