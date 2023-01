महासमुंद: दो हाथी गरियाबंद जिले से विचरण करते हुए महासमुंद के रास्ते सिरपुर क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे. पिछले तीन दिनों से हाथी इलाके में देखे जा रहे थे. वन विभाग के अधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन दिनों वन्य प्राणियों का शिकार करने वाला गिरोह क्षेत्र में सक्रिय है. जिन्होंने कोडार जलाशय के पास 11 केवी विद्युत लाइन में हुकिंग कर तार बिछा रखा है. शिकारियों के बिछाए इस तार की चपेट में दंतैल हाथी आ गया. जिससे घटनास्थल पर ही हाथी की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई. Elephant dies due to electrocution in Mahasamund

हाथी की मौत से हड़कंप: हाथी गस्त दल को जैसे ही हाथी को करंट लगने की सूचना मिली. वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया. रात करीब 11 बजे रायपुर और महासमुंद से वन अमला का घटनास्थल पर जमावड़ा लग गया. Mahasamund Elephant news वन विभाग की टीम ने वन्य जीव चिकित्सकों को बुलाया है. पोस्टमार्टम के बाद हाथी का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

करंट से हाथी के मौत की दूसरी घटना: तीन महीने के भीतर हाथी की मौत की यह दूसरी घटना है. इसके पहले बया (पिथौरा) क्षेत्र में बार नवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र में नवम्बर 22 को एक हाथी की इसी तरह करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया था. हाथी की मौत की सूचना अधिकारियों को देर से मिलने पर मैदानी अमले पर गाज गिरी थी. अब यहां सवाल ये खड़े होता है कि एक के बाद एक हाथियों को करंट लगाकर मारा जा रहा है. वन विभाग वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर दावे तो काफी करता है लेकिन जमीनी हकीकत में ये दावे खोखले साबित होते हैं. जिसका खामियाजा बेजुबानों को भुगतना पड़ता है.

Elephant death in Jashpur छत्तीसगढ़ के जशपुर में करंट से हाथी की मौत, जांच में जुटा वन विभाग

इससे पहले दिसंबर 28 को छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक कृषि क्षेत्र में बिजली तार के संपर्क में आने से एक नर हाथी की मौत Elephant death in Jashpur हो गई थी. Elephant dies of electrocution in Chhattisgarh घटना जशपुर के बगीचा वन परिक्षेत्र के कुरडेग गांव की थी. हाथियों का झुंड कुरडेग में गेहूं के खेत से गुजर रहा था. इसी दौरान खेत में सिंचाई के लिए बिछाए गए बिजली के तार की चपेट में हाथी आ गया था. Elephant death in Jashpur. जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी.