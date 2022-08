कटरा: जम्मू कश्मीर के कटरा में शुक्रवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किये गये. इस प्राकृति आपदा में किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.4 मापी गयी. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) ने यह जानकारी दी. एनसीएस के अनुसार भूकंप सुबह 03.28 बजे आया. भूकंप की गहराई जमीन से 5 किमी नीचे थी.

इससे पहले जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में बुधवार की देर रात एक के बाद एक भूकंप के दो झटके (Two earthquakes in span of one hour) महसूस किए गए. जम्मू कश्मीर के डोडा (Doda) और किश्तवाड़ (Kishtwar) जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए. जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिले में महसूस किए गए भूकंप के झटके की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 मापी गई. हालांकि, भूकंप में किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है.

वहीं, जम्मू कश्मीर में मंगलवार को लगभग 12 घंटे में पांच बार भूकंप के झटके महसूस किए गए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. हालांकि, भूकंप से जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली थी. अधिकारियों ने बताया कि पहला भूकंप देर रात दो बजकर 20 मिनट पर आया, जिसका केंद्र कटरा इलाके से 61 किलोमीटर पूर्व में 10 किलोमीटर की गहराई पर था.

ये भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर में 1 घंटे के अंदर 2 बार भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.1 तीव्रता

दूसरा भूकंप तड़के तीन बजकर 21 मिनट पर आया और उसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.6 मापी गयी. भूकंप का केंद्र जम्मू क्षेत्र में डोडा से 9.5 किलोमीटर पूर्व में जमीन से पांच किलोमीटर की गहराई में था. उन्होंने बताया कि तीसरी बार 2.8 तीव्रता के भूकंप के झटके तड़के तीन बजकर 44 मिनट पर महसूस किए गए और भूकंप का केंद्र उधमपुर से 29 किमी. पूर्व में, 10 किलोमीटर की गहराई में था.