पटना: उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य में नौकरी ( Recruitment In Bihar Police Force) दिए जाने की बात को लेकर बड़ी जानकारी दी है. अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए तेजस्वी ने बताया है कि राज्य सरकार जल्द ही पुलिस बल ( Tejashwi Yadav On Recruitment In Bihar Police) की संख्या बढ़ाने जा रही है और भर्ती प्रक्रिया को तेज करेगी.

पढ़ें- 10 लाख नौकरी का वादा पूरा करने में जुटे तेजस्वी, किस विभाग में कितनी रिक्तियां..तैयार हो रही सूची

तेजस्वी ने ट्वीट कर दी जानकारी: अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए तेजस्वी ने लिखा है, बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी! माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों के बाद अब पुलिस बल की संख्या बढ़ाने व भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी. बिहार के युवाओं को भ्रमित कर 2 वर्ष बर्बाद करने वाली BJP के पास नौकरी/रोजगार पर कोई एजेंडा व जवाब नहीं.

नौकरी देने का वादा पूरा करेंगे तेजस्वी: तेजस्वी यादव ने कई मौकों पर बिहार के युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरी देने की बात कही है. डिप्टी सीएम बनने के पहले और डिप्टी सीएम बनने के बाद हर रोज उनसे मिलने के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए युवा जॉब की बात करते हैं.

किस विभाग में कितनी हैं रिक्तियां?: बिहार में 40000 प्रधानाध्यापकों की बहाली का फैसला एनडीए सरकार के समय ही लिया गया था तो बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके अलावा 140000 शिक्षकों की कमी है और उसे भरने की तैयारी हो रही है. विश्वविद्यालयों में भी 12 हजार से अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों की बहाली होनी है. दूसरा जो महत्वपूर्ण विभाग है वह स्वास्थ्य विभाग और उसमें 15 हजार से 20000 रिक्तियां हैं. डॉक्टर, नर्स और पारा मेडिकल स्टाफ के पदों को भरा जाएगा. साथ ही आयुष के क्षेत्र में भी बहाली होगी.

कई विभागों में मिलेगी बंपर नौकरी: ऐसे आईएमए बिहार के अध्यक्ष रहे डॉ अजय कुमार का कहना है बिहार में 12 करोड़ की आबादी मान लिया जाए तो 120000 डॉक्टर होना चाहिए लेकिन 40000 से अधिक डॉक्टर बिहार में नहीं हैं. अगर आयुष और अन्य डॉक्टरों को ही मिला लें तो भी डॉक्टरों की काफी कमी है. पुलिस विभाग में 20000 पद रिक्त हैं इसमें हवलदार, जमादार, दारोगा और इंस्पेक्टर सहित अन्य पद शामिल हैं. इसमें से 12000 पदों पर बहाली की तैयारी हो रही है. ग्रामीण कार्य विभाग में चतुर्थ वर्ग से अभियंता तक 10000 पदों पर बहाली होगी. वहीं पथ निर्माण विभाग में भी बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी हो रही है.

इन विभागों में स्टाफ की घोर कमी : विभागों से मिली जानकारी के विभागों में रिक्त पदों पर बहाली हो सकती है. शिक्षा विभाग में 140000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं. इनमें 40000 प्रधानाध्यापक और 12000 प्रोफ़ेसर और नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली की जानी है. स्वास्थ्य विभाग में 20000 डॉक्टर नर्स और मेडिकल स्टाफ की रिक्तियां हैं. पुलिस विभाग की बात करें तो यहां 12000 हवलदार से लेकर इंस्पेक्टर तक की बहाली की जानी है. ग्रामीण कार्य विभाग में 10,000 इंजीनियर से लेकर चतुर्थ वर्गीय तक की रिक्तियां हैं. कृषि विभाग में 850, राजस्व एवं भूमि सुधार में 2000 अमीन, जल संसाधन में 2000, पथ निर्माण विभाग में 10000 अभियंता से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की रिक्तियां हैं. ग्रामीण विकास विभाग, पीएचईडी, भवन निर्माण विभाग में भी काफी पद खाली हैं और इसी साल वर्षों बाद अभियंताओं की नियुक्ति भी इन विभागों में हुई है लेकिन अभी भी काफी पद खाली पड़े हैं. अभियंता के साथ अन्य पद भी इन विभागों में खाली हैं और उसकी भी रिक्तियों की सूची तैयार हो रही है.

इसके अलावा बिहार सचिवालय सेवा में भी काफी पद रिक्त हैं. निदेशक, उप सचिव, अवर सचिव जैसे पद काफी संख्या में खाली पड़े हुए हैं जो सचिवालय सेवा से प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं. वित्त विभाग के अधिकारी के अनुसार बिहार में 4.50 लाख के करीब कर्मचारी हैं और पांच लाख से करीब शिक्षक हैं . संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी अच्छी खासी है. साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफ़ेसर और अधिकारी सभी को ले लें तो सरकार फिलहाल 64788 करोड़ की राशि वेतन मद में इस साल खर्च कर रही है.