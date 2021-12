धर्मशाला : तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ( tibetan spiritual leader the dalai lama) ने तमिलनाडु में हुई एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत की मृत्यु पर बृहस्पतिवार को शोक व्यक्त किया.

वायु सेना ने बताया कि तमिलनाडु के कुन्नूर (Coonoor in Tamil Nadu ) में भारतीय वायु सेना के एक हेलीकॉप्टर (Indian Air Force helicopter) के बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका (Gen Rawat his wife Madhulika) और 11 अन्य लोगों (11 other people died in helicopter crash) की मृत्यु हो गई.

दलाई लामा ने कहा, मैं जनरल और उनके साथियों के लिए प्रार्थना करता हूं. मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मारे गए सभी लोगों के परिजन के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.

उन्होंने कहा, मैं देश की सेवा में जनरल रावत के दीर्घकालिक योगदान को सलाम करता हूं.

बता दें कि, जनरल रावत ने अपनी पत्नी और 12 अन्य लोगों के साथ सुलुर से एमआई-17वी5 हेलीकॉप्टर से बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजकर 48 मिनट पर वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी जिसे दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर वेलिंगटन में उतरना था. सुलूर वायु यातायात नियंत्रक का 12 बजकर 8 मिनट पर हेलीकॉप्टर से संपर्क खो गया. बाद में कुन्नूर के पास जंगल में स्थानीय लोगों ने आग लगी देखी. मौके पर जाकर उन्होंने हेलीकॉप्टर को आग की लपटों से घिरा देखा जिसके बाद स्थानीय प्रशासन का एक बचाव दल वहां पहुंचा.



हेलीकॉप्टर में से लोगों को निकालकर यथाशीघ्र वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया था. इस दुर्घटना में हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 की मृत्यु हो गयी जिनमें सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी शामिल हैं.

अन्य मृतकों में सीडीएस के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, सीडीएस के सैन्य सलाहकार एवं स्टाफ अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर प्रतीक सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट अधिकारी राणा प्रताप दास, जूनियर अधिकारी अरक्कल प्रदीप, हवलदार सतपाल, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेन्द्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक वीर साई तेजा शामिल थे.



हेलीकॉप्टर हादसे में अकेले जीवित बचे भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पिता कर्नल (सेवानिवृत्त) के पी सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि उनके बेटे वरूण को तमिलनाडु के वेलिंगटन स्थित सैन्य अस्पताल से बेंगलुरु के एक अस्पताल में स्थानांतरित किया जा रहा है.