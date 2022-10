भिंड। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में दबंगों की दबंगई इस कदर हावी है कि एक युवक को बीहड़ों में पेड़ से बांध कर निर्वस्त्र कर डंडों से पिटायी की. इतना ही नहीं इस वहशीपन का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. घटना को लेकर पीड़ित के परिजन ने पुलिस में शिकायत है. पुलिस ने भी वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि की है. (bhind young man was tied to a tree)(young man stripped naked and beaten up with sticks)

दबंगों ने वीडियो किया वायरल

जाने पूरा घटनाक्रमः मिली जानकारी के मुताबिक घटना भिंड जिले के भारौली थाना क्षेत्र की है. जहां भारौली कलां गांव में रहने वाले भूरे और शिवम राजावत नाम के युवकों का हाल ही में गांव के ही 18 वर्षीय युवक शिवा से किसी बात पर विवाद हो गया था. जिसके बाद शनिवार को दोनों युवकों ने शिवा को अकेला पाकर बंधक बनाया और बीहड़ों में ले गए. दोनों आरोपी शिवम और भूरे राजावत ने शिवा को एक पेड़ से बांधा और उसे निर्वस्त्र कर बेरहमी से डंडों से पीटा. आरोपी यहीं नहीं रुके. एक आरोपी ने अपने मोबाइल फोन से नग्न शिवा की पिटायी करते वीडियो भी बनाया और फिर उसे अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर शेयर भी कर दिया. जहां से ये वीडियो वायरल हो गया. वायरल वीडियो की जानकारी मिलने पर पीड़ित शिवा के परिजन उसे लेकर भारौली थाना पहुँचे और मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी. (bhind young man was tied to a tree and beaten up)

डीएसपी ने वीडियो की पुष्टि कीः मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर अरविंद शाह ने बताया कि मामले की जानकारी सामने आने पर पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है. हालांकि उस वीडियो की जानकारी बाद में सामने आयी, जिसमें पिटने वाला नाबालिग प्रतीत हो रहा था. जांच करने पर वीडियो सही पाया गया है. फरियादी की मार्कशीट से उसके वयस्क होने की पुष्टि हुई है. पुलिस जाँच में जुटी हुई है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ़्तारी कर ली जाएगी. (young man stripped video went viral social media) (dabangai in bhind)