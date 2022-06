जयपुर. राजधानी के हरमाड़ा थाना इलाके के बेनाड़ गांव में कुत्तों को पैसे देकर मरवाया गया. आरोप है कि आवारा कुत्तों ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाने वाले शख्स की घर में बंधी बकरी को (Goat Killed by Stray Dogs In Jaipur) काटा था. इससे वो शख्स गुस्से में आ गया और उसने कथित तौर पर तीन बेजुबानों को मारने की सुपारी दे (Bawaria Gang In Dog Supari Killing) दी. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है.

हरमाड़ा पुलिस ने पूरी घटना का ब्योरा दिया है. थानाधिकारी मांगीलाल विश्नोई ने बताया कि बेनाड़ गांव में देर रात बावरिया गिरोह के सदस्यों ने (Bawaria Gang In Dog Supari Killing)टोपीदार बंदूक से छर्रे मारकर 3 श्वानों को मार दिया. वारदात की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच तीनों श्वानों के शवों को अपने कब्जे में लेकर पशु चिकित्सालय भिजवाया. शवों का पोस्टमार्टम कराया गया. पुलिस कंट्रोल रूम से बेनाड़ गांव में बदमाशों की गोली से मारे गए बेजुबानों की सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पूछताछ में कुछ अहम खुलासे हुए. पुलिस ने जानकारी जुटाई तो ग्रामीणों ने सुवालाल पर बावरिया गिरोह के सदस्यों से श्वानों की हत्या करने के आरोप लगाए. इस बीच श्वानों की हत्या करने वाले बावरिया गिरोह के बदमाशों की तलाश भी जारी है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि...: फायरिंग की आवाज सुनकर जब ग्रामीण घरों से बाहर निकले तो उन्होंने तीन बदमाशों को अंधेरे में भागते हुए देखा और साथ ही 3 श्वानों के खून से लथपथ शव सड़क पर पड़े देखे. हालांकि फायरिंग करने वाले बदमाश कौन थे और कहां से आए थे इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है. घटनाक्रम की सूचना मिलने पर कई डॉग एक्टिविस्ट और डॉग लवर भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रोष व्यक्त किया. साथ ही डॉग एक्टिविस्ट ने हरमाड़ा थाने पहुंच सुवालाल और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत () भी दर्ज कराई. फिलहाल पुलिस प्रकरण की जांच में जुट गई है और सुवालाल से भी इस पूरे प्रकरण को लेकर पूछताछ की जा रही है. बावरिया गिरोह के सदस्यों की तस्दीक की जा रही है और गिरोह के सदस्य ने गोली सुवालाल के कहने पर मारी या खुद से, इसकी पड़ताल जारी है.