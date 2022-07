सीधी/रीवा। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सीधी पहुंचे. चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कमलनाथ तो आतंकवादी जैसे हो गए हैं. कांग्रेस का आतंकवाद से सीधा-सीधा रिश्ता है.

पूर्व मुख्यमंत्री को आतंकवादी की दी उपाधि

कांग्रेस के कारण आतंकवादी गतिविधियां बढ़ीं : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश का इतिहास उठाकर देख लीजिए. देश में आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ी हैं तो केवल कांग्रेस की वजह से.आतंकवाद और कांग्रेसी एक- दूसरे के पूरक हैं. अजमेर शरीफ में जहां सभी जाति- धर्म के लोग जाते हैं, लेकिन वहां के कादिम आतंक फैलाने और हत्या करने की धमकी दे रहे हैं. कांग्रेस उन्हें बचाने का काम कर रही है. देश में दुश्मनों को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे. सीएम ने कहा कि आजकल कमलनाथ आतंकवादी जैसा काम करते हैं. कमलनाथ अधिकारी व कर्मचारियों को धमकाते हैं. उन्होंने कहा कि सुनो कमलनाथ अब आप मुख्यमंत्री नहीं हो, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया है.

सीएम शिवराज का बड़ा हमला

कांग्रेस झूठ-कपट की राजनीति करती है : सीधी में सीएम शिवराज ने आचार संहिता लगे होने की वजह से ऐलान तो नहीं किया लेकिन 20 करोड़ की लागत से विकास कार्य कराने का वादा किया. सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि सीधी से हमारा पुराना नाता रहा है. 2003 सीधी की क्या स्थिति रही है, हमने नजदीक से देखा है. 2003 में दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश को बंटाधार कर दिया था. वही 15 महीने के लिए बनी कांग्रेस की सरकार ने तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं को बंद कर दिया था. वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस झूठ- कपट की राजनीति करती है. इनके खून में आज भी अंग्रेजों का जींस है.

Urban Body Election MP 2022 : CM शिवराज का कमलनाथ पर निशाना - रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए

रीवा में भी सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना : रीवा में नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार करने पहुंचे सीएम शिवराज ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे, तब भी अधिकारी- कर्मचारियों को धमकाते थे और अब भी अधिकारी- कर्मचारियों को धमकाते हैं. सीएम शिवराज ने कहा कि आतंकवाद से कांग्रेस का गहरा रिश्ता रहा है. लेकिन उनका यह आतंक काम नहीं करेगा. कमलनाथ ने कर्मचारियों को गाली दी है. इसका हिसाब कमलनाथ को देना पड़ेगा. आमसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ रीवा आए थे. सुना है कि वो कह रहे थे कि 18 साल का हिसाब दो. फिर उन्होंने कहा कि 23 साल का हिसाब दो. सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ आप कितने सालों का हिसाब चाहते हो. (CM Shivraj big attack on Congress) (Shivraj said Kamal Nath like a terrorist) (Congress direct relationship with terrorism)