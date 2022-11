भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी पार्ट 2 को उत्सव के रूप में मनाना शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री ने ऐलान किया की ग्रेजुएट होने वाली लड़कियों के लिए पहली बार प्रोत्साहन राशि शिवराज सरकार दे रही है. इस प्रोत्साहन राशि में स्नातक या व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 25000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जोकि दो किस्तों में सरकार देगी. (cm shivraj announced on ladli laxmi) (one road name ladli laxmi in all district of mp)

पहली बार लाडलियों के नाम पर होगा सड़क का नाम: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भोपाल के डिपो चौराहे स्मार्ट रोड को अब लाडली लक्ष्मी रोड का नाम दिया है. सीएम ने कहा है कि आज हमने भारत माता चौराहे से लेकर पॉलिटेक्निक चौराहे तक जिसमें यह स्मार्ट पार्क भी आता है, जहां मैं रोज पेड़ लगाता हूं, यह स्मार्ट रोड था, अब यह स्मार्ट रोड नहीं होगा बल्कि यह लाड़ली लक्ष्मी रोड कहा जायेगा.

बताओ बेटियों खुश हो या नहीं: सीएम ने कहा कि आज मेरी बेटियों के नाम पर पथ का नाम रखा गया है, ये शायद दुनिया में पहली बार हो होगा. यह लाड़ली लक्ष्मी पथ इसलिए रखा गया है क्योंकि मुझे लाडली लक्ष्मी बेटियों के सम्मान में रोड का नाम रखना था. बेटियों के नाम पर रोड का नाम, दोनों तरफ लाड़ली लक्ष्मी योजना का प्रचार - प्रसार उसके लाभ और दोनों तरफ बेटियों के सशक्तिकरण की योजनाओं का भी प्रचार - प्रसार होगा. यह लाड़ली लक्ष्मी पथ इसलिए, मुझे लाडली लक्ष्मी बेटियों के सम्मान में रोड का नाम रखना था, क्योंकि बेटियों के सम्मान से बढ़कर कोई और दूसरा सम्मान नहीं है. जहां बेटियों का सम्मान नहीं होगा तो देश और प्रदेश कभी भी सुखी नहीं रह सकता.

जिला मुख्यालय पर लाडली लक्ष्मी वाटिका बनाई जाएगी: सीएम ने कहा सार्वजनिक स्थानों के नाम भी अपनी संस्कृति परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़े होना चाहिए. नाम रखने का कोई उद्देश्य होना चाहिए. प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर लाडली लक्ष्मी वाटिका बनाई जाएगी. इन वाटिकाओं में लाडली लक्ष्मी बेटियां जन्मदिन के दिन पौधारोपण की पेड़ लगाएंगे और और लाडली लक्ष्मी के लिए विशेष रुप से प्रेरणा का स्थान बनेगा ताकि समाज को भी प्रेरणा मिले बेटी है तो कल है.

अभी तक महापुरुषों के नाम पर रखा जाता था सड़क का नाम: मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि बड़े लोगों के नाम से, महापुरुषों के नाम से रोड का नाम रखने की परंपरा तो थी, तो मैंने कहा मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां तो बड़ी होकर प्रदेश का भविष्य बनाएंगी, देश का भविष्य गढ़ेंगी. इसलिए एक रोड का नाम "लाडली लक्ष्मी रोड" रख दिया जाए. शिवराज ने कहा कि मैंने निर्देश दिए हैं, प्रदेश के 52 जिलों में एक प्रमुख सड़क लाडली लक्ष्मी के नाम होगी.