रायपुर/राजनांदगांव: सीएम भूपेश बघेल बुधवार को राजनांदगांव दौरे पर थे. राजनांदगांव रवाना होने से पहले सीएम बघेल ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली असम के हेमंत बिस्वा सरमा और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा.

सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी और आप पर निशाना

असम सीएम पर भूपेश बघेल का तंज: पत्रकारों ने सीएम भूपेश बघेल से पूछा कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया है. हिमंता ने कहा है कि राहुल गांधी अब सद्दाम हुसैन की तरह क्यों दिखते हैं. इस सवाल के जवाब में सीएम बघेल ने असम सीएम पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि "ईडी और आईटी की चल रही जांच के जरिए असम के सीएम को लगातार डराया जा रहा है. और जब उन्हें निर्देश दिया जाता है तो वे बोलना शुरू कर देते हैं. इसका कोई मतलब नहीं है"

अरविंद केजरीवाल पर सीएम बघेल का निशाना: सीएम भूपेश बघेल ने सत्येंद्र जैन के जेल के वीडियो और और जेल में उन्हें मिल रही सुविधाओं को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "मालिश वाले वीडियो के बाद जेल प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है. ये बड़ा सवाल है. उन्हें मालिश करने वाला और सूखे मेवे दिए गए हैं. ये चीजें उसे कैसे दी जा रही हैं. अरविंद केजरीवाल तो खुद को कट्टर ईमानदार सरकार कहते हैं. सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया. आखिर केजरीवाल और जैन में क्या कनेक्शन है"

राजनांदगांव में पूर्व सीएम रमन सिंह पर बरसे बघेल: इसके बाद सीएम भूपेश बघेल रायपुर से राजनांदगांव गए. यहां उन्होंने एक जनसभा में पूर्व सीएम रमन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए. सीएम बघेल ने कहा कि '' छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 15 साल के कार्यकाल के दौरान राजनीति में मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है. कई झूठे मामलों में मुझे फंसाया गया कई तरीके के जांच किए गए. मेरे परिवार को थाने में बिठाया गया. यहां तक की मां को भी थाने में घंटों बिठाया गया. यह बात कहते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आंख भर आई. अपने आप को संभालते हुए उन्होंने कहा कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं किसी से डरता नहीं.'' (CM Bhupesh said no fear of anyone in Rajnandgaon ).डॉ रमन सिंह ने पिछले 15 साल में लगातार कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित किया. मुझे और मेरे परिवार को कई झूठे मामलों में फंसाया गया. मेरी पूरी संपत्ति की जांच की गई. मेरे पूरे परिवार को थाने में बिठाया गया. मां कभी थाने नहीं गई. उन्हें घंटों थाने में बिठाया गया. ऐसी कई बड़ी कीमत मैंने चुकाई है. मैं डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के हथकंडे से डरता नहीं हूं. आज भी मेरे खिलाफ कई तरीके की दुर्भावनापूर्ण प्रचार किए जाते हैं. इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं रमन सिंह और भाजपा से डरता हूं .उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार डर की राजनीति कर रही है. लगातार राज्य में ईडी भेजकर अधिकारियों और कर्मचारियों और कांग्रेस नेताओं को परेशान किया जा रहा है. डॉ रमन सिंह जब भी दिल्ली जाते हैं तो कोई ना कोई जांच का मामला छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेताओं पर ठोक दिया जाता है.''