जयपुर: कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी तीखा (CM Ashok Gehlot attacked Kapil Sibal) हमला बोला है. सीएम गहलोत ने कहा कि कपिल सिब्बल कांग्रेस कल्चर के आदमी नहीं हैं. वो एक अच्छे वकील थे, उन्हें कांग्रेस की एबीसीडी पता नहीं है. सीएमआर (मुख्यमंत्री आवास) में मीडिया से बात करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस फिलहाल मुश्किल दौर से गुजर रही है.

ऐसे समय में जब पार्टी को (Congress needs to be with the party) साथ की जरूरत है, उस वक्त कपिल सिब्बल को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए. गहलोत ने कहा कि कपिल सिब्बल (CM Gehlot said Kapil Sibal is not a person of Congress culture ) कांग्रेस संस्कृति के व्यक्ति नहीं हैं. वह बहुत बड़े वकील हैं, देश के माने हुए वकील हैं. इसलिए कांग्रेस में उनकी एंट्री हो गई. लेकिन वो कांग्रेस की जो संस्कार-संस्कृति है उसमे मेल नहीं खाते.

सिब्बल की रगड़ाई नही हुई

गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति में रगड़ाई होने के बाद में एंट्री होती है. सोनिया गांधी के आशीर्वाद और राहुल गांधी के सहयोग से कपिल सिब्बल को बहुत चांस मिला है. केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली, पार्टी के स्पोक्सपर्सन रहे. उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है.

एबीसीडी नहीं पता

गहलोत यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सिब्बल को कांग्रेस की एबीसीडी ही नहीं पता. कपिल सिब्बल कांग्रेस का इतिहास भूल जाते हैं क्या? गांधी परिवार का कोई भी सदस्य पिछले 30 साल में मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बना. पूरा देश जानता है कि कांग्रेस को यदि एकजुट रखना है तो गांधी परिवार के नेतृत्व में ही एकजुट रखा जा सकता है.

सिब्बल फ्रस्ट्रेशन में क्यों?

सीएम गहलोत ने कहा कि कपिल सिब्बल फ्रस्ट्रेशन में क्यों बात करते हैं? यह मेरी समझ से परे है. उनसे मैं इस तरह की उम्मीद नहीं करता था. गहलोत ने कहा कि सिब्बल बोल रहे हैं पंजाब में इस बार कांग्रेस एकजुट नहीं रही इसलिए सत्ता में नहीं आई. इस तरह के बयान इस मौके पर नहीं देना चाहिए.

घर की कांग्रेस, सब की कांग्रेस'

दरअसल कपिल सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस को सबकी कांग्रेस बनानी चाहिए न कि घर की कांग्रेस. सिब्बल के इस बयान के बाद एक धड़ा उनके इस बयान को लेकर खुलकर विरोध में उतर आया है. सिब्बल के इस बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है.