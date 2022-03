नई दिल्ली : CBSE की ओर से कक्षा 10 और 12 के लिए टर्म-II की बोर्ड परीक्षा (Term-II examinations for classes 10 and 12) की तारीख घोषणा कर दी गई है. कक्षा 10 और 12 के लिए टर्म-II की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से (Term-II examinations for classes 10 and 12 date) होंगी. परीक्षाओं का समय सुबह 10:30 बजे होगा. इस बार परिक्षाओं को दो पालियों में आयोजित नहीं किया जाएगा.