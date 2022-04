तिरुवनंतपुरम : कैथोलिक चर्च के थमारसेरी बिशप रेमिगियस मारिया पॉल इनचनायिल ने केरल सरकार की नई शराब नीति (Kerala govt's new liquor policy) को लेकर उसकी आलोचना की है. सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य नियंत्रित बेवरेजेज निगम राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों में अधिक आउटलेट और बार (State controlled Beverages Corp. to open more outlets and bars in kerala) खोलेगा.

राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि केरल में माइक्रोब्रेवरीज को संचालित करने की अनुमति (Micro breweries allowed to operate in kerala) दी जाएगी. बिशप रेमिगियस इंचानायिल ने पहले मुख्यमंत्री की तारीफ की थी. उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर पिनराई विजयन 25 साल पहले मुख्यमंत्री बनते, तो वह राज्य को आधुनिक बना देते.

कैथोलिक बिशप ने रविवार को मीडियाकर्मियों से कहा कि चर्च को शराब पर सरकार के रुख का कड़ा विरोध (Church strongly opposes kerala govt's stand on alcohol) करना होगा. उन्होंने कहा कि अधिक शराब की दुकानों का मतलब है कि अधिक लोग आदी हो रहे हैं. जब सरकार की गलत नीतियों के कारण लोगों का कल्याण दांव पर लगा हो, तो चर्च कभी खाली नहीं बैठ सकता.

