बदायूं (उत्तर प्रदेश) : बदायूं के एक व्यक्ति ने विरोधियों को फंसाने के लिए अपनी पत्नी का दुष्कर्म करा दिया. उसने अपने साथी से ये कुकृत्य कराया (man got his friend to rape his wife). ये सनसनीखेज मामला सहसवान क्षेत्र का है. पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है. पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि रविवार की रात सहसवान कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि उसका पति उसे खेत में घुमाने की बात कह कर मोटरसाइकिल से जंगल में ले गया. वहां उसने फोन करके एक व्यक्ति को बुलाया, जिसने उसके पति की शह पर उससे दुष्कर्म किया.

महिला ने पुलिस को बताया कि दुष्कर्म के एक घंटे बाद उसके पति ने फिर उसी व्यक्ति को बुलाया और दोबारा उसके साथ दुष्कर्म करवाया. उसके बाद उसके पति ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को बुला लिया और अपने विरोधी दो लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया. सूत्रों ने बताया कि महिला की शिकायत पर पुलिस पीड़िता और उसके पति को कोतवाली ले आई. पूछताछ में महिला ने बताया कि उसका पति गांव के दो अन्य लोगों को फंसाने का प्रयास कर रहा था जबकि दुष्कर्म उसके द्वारा ही बुलाए व्यक्ति द्वारा किया गया है जो उसके पति का दोस्त है. उसने कहा कि वह उस व्यक्ति को पहचान भी सकती है.

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने उसके पति व एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है. उसके साथी की तलाश की जा रही है. उन्होंने बताया कि आरोपी पति अपने साथी के बारे में पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है. उम्मीद है कि मोबाइल सर्विलांस द्वारा उसकी कॉल डिटेल से उसके साथी की पहचान कर शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी.

(पीटीआई-भाषा)