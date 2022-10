शिमला : हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों प्रचार का दौर चल रहा है. जिसे देखते हुए बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है. बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी. जिसमें पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के कई आला नेता हैं. 12 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब बीजेपी के स्टार प्रचारक हिमाचल के सियासी रण में उतर रहे हैं. (BJP star campaigners in himachal) (Himachal Election 2022)

हिमाचल में अमित शाह, 1 और 2 नवंबर को करेंगे प्रचार- गृह मंत्री अमित शाह 1 नवंबर को दो दिवसीय हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरान वो 6 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे. मंगलवार 1 नवंबर को अमित शाह चंबा के अलावा मंडी जिले की करसोग और शिमला जिले के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे. इसके बाद एक नवंबर को अमित शाह का शिमला में रहेंगे और सीएम जयराम ठाकुर समेत पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. (Amit Shah in Himachal) (Amit Shah to campaign in Himachal)

2 नवंबर को अमित शाह सुबह करीब 11 बजे हमीरपुर जिले की नादौन विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे. इसके बाद अमित शाह कांगड़ा जिले की धर्मशाला और सोलन जिले की नालागढ़ सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे.

दो दिन में योगी आदित्यनाथ की 6 रैलियां- हिमाचल के चुनावी रण में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हुंकार भरेंगे. हिमाचल में योगी आदित्यनाथ 2 और 4 नवंबर को छह विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे. बुधवार 2 नवंबर को योगी हमीरपुर जिले की बड़सर, मंडी जिले की सरकाघाट और सोलन जिले की कसौली सीट पर रैली करेंगे. जबकि गुरुवार 2 नवंबर को योगी आदित्यनाथ कांगड़ा जिले की ज्वाली और ज्वालामुखी सीट के साथ बिलासपुर जिले की घुमारवीं सीट पर प्रचार करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे. (Yogi Adityanath in Himachal) (Yogi Adityanath to campaign in Himachal)

2 नवंबर को स्मृति ईरानी भी करेंगी प्रचार- केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बुधवार 2 नवंबर को हिमाचल में प्रचार के लिए आएंगी. हिमाचल में स्मृति ईरानी दो विधानसभा क्षेत्रों में दो जनसभाओं को संबोधित करेंगी. केंद्रीय मंत्री सुबह किन्नौर विधानसभा क्षेत्र और दोपहर में शिमला जिले की शिमला ग्रामीण सीट पर प्रचार करेंगी. (Smriti Irani in Himachal) (Smriti Irani to campaign in Himachal)

4 नवंबर को नितिन गडकरी की जनसभाएं- केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी 4 नवंबर को हिमाचल आएंगे और दो विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे. हिमाचल में नितिन गडकरी शुक्रवार 4 नवंबर को सुबह बिलासपुर जिले के झंडुता विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे जबकि दोपहर में कांगड़ा विधानसभ सीट पर रैली करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे. (Nitin Gadkari in Himachal) (Nitin Gadkari to campaign in Himachal)

रविवार को 30 स्टार प्रचारकों ने किया था 'महा प्रचार'- गौरतलब है कि रविवार 30 अक्टूबर को बीजेपी के 30 स्टार प्रचारकों ने प्रदेश की 62 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था. इसमें जेपी नड्डा से लेकर हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, 5 केंद्रीय मंत्री के साथ-साथी पार्टी के कई आला नेताओं ने प्रदेशभर में जनसभाओं को संबोधित किया था.

ये भी पढ़ें : यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर की तरह हिमाचल में फिर से खिलेगा कमल- अनुराग ठाकुर