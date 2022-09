गुरुग्रामः गुरुवार को साइबर सिटी गुरुग्राम ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा. भाजपा नेता की दिनदिहाड़े सदर बाजार में गोली मारकर हत्या (BJP leader shot dead in Gurugram) कर दी गई. भाजपा नेता रेमंड के शोरूम पर खरीददारी करने के लिये आये थे, जहां अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. घायल नेता को जब तक अस्पताल पहुंचाया जाता उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया. मृतक का नाम सुखबीर उर्फ सुखी है, जो सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व वाइस चेयरमैन (Former Vice Chairman of Sohna shot dead) थे.

मृतक सुखबीर गांव रिठौज के रहने वाले थे और सदर बाजार के पास गुरुद्वारा रोड पर रेमंड के शोरूम में कपड़े खरीदने के लिए पहुंचे थे. जब वो खरीददारी कर रहे थे तो पांच अज्ञात हमलावर शोरूम में दाखिल हुए और अंधाधुंध (Firing at Gurugram Raymond Showroom) फायरिंग शुरू कर दी. जिस समय सुखबीर को गोलियां मारी गई उस वक्त शोरूम में बड़ी संख्या में खरीददार और कर्मचारी भी मौजूद थे. लेकिन बेखौफ बदमाश हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गये.

गुरुग्राम में दिनदिहाडे़ बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश

वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई और घायल को अस्पताल पहुंचाया. हत्या की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. जिसमें हमलावर दिखाई दे रहे हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारों की पहचान कर रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस भले ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा करे लेकिन सदर बाजार में हुई इस हत्या (Murder in Gurugram Sadar Bazar) की वारदात ने दहशत पैदा कर दी है.