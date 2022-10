भोपाल। राजधानी में मदर इंडिया कॉलोनी थाना शाहजहानाबाद क्षेत्र में बुधवार रात क्लोरीन गैस टैंक लीक हो गया. इससे गैस फैलने से हड़कंप मच गया. बस्ती में रहने वाले लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी. इससे लोग घरों से बाहर निकल गए. एक महिला समेत 3 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. करीब तीन घंटे से लोग घरों से बाहर हैं. (Bhopal chlorine gas leakage) (chlorine gas leak in bhopal) (people came out of their houses in bhopal ) (Chlorine gas leak in Mother India Colony) (bhopal news)

क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होने से गैस का रिसाव: हुआ भोपाल के ईदगाह हिल्स स्थित नगर निगम का पानी का फिल्टर प्लांट है. यही पर क्लोरीन गैस टैंक भी है. भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि शाम 6 बजे बाद लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी. इसके बाद लोग घरों से बाहर निकल गए. एक बुजुर्ग महिला लक्ष्मी को ज्यादा तकलीफ हुई. पानी में क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होने से वहां गैस फैलने लगी. इसके बाद उन्हें हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. तीन लोग हमीदिया अस्पताल के इमरजेंसी में पहुंचे थे, जिन्हें मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है.

काबू में स्थिति: नगर निगम के कमिश्नर केवीएस चौधरी कोलसानी ने बताया कि पानी में क्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो गई थी. अब स्थिति कंट्रोल में है. ज्यादा परेशानी नहीं है. निगम अमला स्थिति को संभाले हुए हैं.